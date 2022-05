Del 'botellódromo' de la Europa League a la ley seca de la Madrugada

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha dado a conocer este jueves que su grupo municipal exigirá al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que dé “una explicación convincente a los sevillanos en el Pleno” sobre “el absoluto fracaso” del equipo de gobierno del PSOE en la organización de la final de la Europa League que se celebró anoche en Sevilla. En este sentido, ha advertido de que “es más que evidente que no se puede gestionar peor un acontecimiento deportivo de este nivel”, ya que “las decenas de miles de personas que nos han visitado se han encontrado una ciudad caótica, sin seguridad en las calles, sin protección en sus espacios públicos y monumentos y sin un plan de movilidad que evitara el colapso de Nervión y sus zonas aledañas”. Por todo ello, “estamos ante un hecho de extrema gravedad” ante el que “no queda otra salida que dar la cara y asumir en primera persona este fiasco”, ha señalado.

Pimentel ha advertido de que “estos días se ha demostrado que el gobierno del PSOE se preocupa más por las personas que nos visitan que por los propios sevillanos”, ya que “a las aficiones de los dos clubes que han disputado la final les han otorgado una serie de derechos y se les han permitido unas conductas que son cortadas de raíz cuando se celebran las fiestas mayores de nuestra ciudad”. Así, ha asegurado que “el alcalde tendrá que explicar por qué se aplica una ley seca durante la Madrugada, cerrando todos los bares del Casco Antiguo e impidiendo que los sevillanos puedan tomarse un simple café, y estos días el gobierno del PSOE ha sido cómplice de convertir en un botellódromo el corazón de la ciudad”. Es más, “el alcalde también tendrá que explicar por qué impidió a los vecinos de Los Remedios que pudieran comprar un litro de leche o una botella de zumo durante la Feria y ayer dio vía libre a los aficionados durante todo el día para comprar alcohol y cualquier tipo de bebidas”, ha indicado.

El líder del partido liberal ha lamentado que “esta política de inacción y brazos cruzados del alcalde ha puesto la alfombra roja al vandalismo y las conductas incívicas en nuestra ciudad” y, por tanto, “ha llegado la hora de que se enfrente a la realidad de su fracaso y reconozca el error en la gestión que ha cometido estos días”. Sin embargo, “lo que ha ocurrido en nuestra ciudad con motivo de la final de la Europa League no ha hecho más que poner el foco y agudizar los problemas que ya teníamos los sevillanos”. De hecho, “llevamos años siendo noticia por el vandalismo en monumentos y espacios públicos, por la mugre y la suciedad acumulada en las calles, por los problemas de seguridad y la falta de efectivos policiales o por el caos de movilidad que sufrimos en todos los barrios de Sevilla”. Una serie de “carencias” que “estos días han ido a más” y que “han confirmado que los sevillanos estamos huérfanos de alcalde y de gobierno”, ha dicho.

Pimentel ha reiterado que “desde Ciudadanos seguimos convencidos de que la celebración de estos grandes eventos es algo bueno para la ciudad” y que “es conveniente seguir apostando por ellos”. Eso sí, “hace falta un gobierno que esté a la altura de las circunstancias, que tenga un plan y un proyecto definido y que no se ponga de perfil cuando surgen los problemas que han ocurrido estos días”. Por tanto, “confiamos en que el alcalde no haga ahora bandera del triunfalismo” y “sea capaz de reconocer todos los errores que se han producido”. Y “lo más importante”, que “la ciudad recupere cuanto antes la normalidad, se realice un plan urgente de limpieza de todas las calles afectadas por la suciedad y los residuos” y que “aprenda de su fracaso para que Sevilla no vuelva a ser protagonista por la pésima gestión de un evento de este calado”, ha concluido.