Buscan a una mujer de 47 años desaparecida en Sevilla el 1 de enero
La cuenta de X Redempols ha lanzado un anuncio de búsqueda de Manuela M. M.
La familia y amigos de Manuela M. M., de 47 años, la buscan desde el pasado 1 de enero, fecha desde la que no saben nada de ella. En el momento de su desaparición en la ciudad de Sevilla, llevaba un pantalón vaquero, zapatillas deportivas skecher de color negro y un bolso del mismo color. Hasta el momento se desconoce su paradero. La cuenta de X @Redempols ha solicitado la ayuda ciudadana para dar con ella.
La Policía Nacional ha señalado a este periódico que no hay ninguna denuncia de desaparición.
Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se debe poner en contacto de inmediato con la Policía a través del 112 o en la comisaría más cercana.
