Buscan a una mujer de 47 años desaparecida en Sevilla el 1 de enero

La cuenta de X Redempols ha lanzado un anuncio de búsqueda de Manuela M. M.

Detenido en Sevilla el periodista salvadoreño Diego Rosales cuando tramitaba su petición de asilo

Manuela M. M., de 47 años está desaparecida desde el 1 de enero / @Redempols

La familia y amigos de Manuela M. M., de 47 años, la buscan desde el pasado 1 de enero, fecha desde la que no saben nada de ella. En el momento de su desaparición en la ciudad de Sevilla, llevaba un pantalón vaquero, zapatillas deportivas skecher de color negro y un bolso del mismo color. Hasta el momento se desconoce su paradero. La cuenta de X @Redempols ha solicitado la ayuda ciudadana para dar con ella.

La Policía Nacional ha señalado a este periódico que no hay ninguna denuncia de desaparición.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se debe poner en contacto de inmediato con la Policía a través del 112 o en la comisaría más cercana.

