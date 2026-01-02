Detenido en Sevilla el periodista salvadoreño Diego Rosales cuando tramitaba su petición de asilo

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Sevilla al periodista salvadoreño Diego Rosales, en cumplimiento de una orden de detención cursada a través de Interpol emitida por el Gobierno de Nayib Bukele, según ha denunciado la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). El periodista llevaba dos meses residiendo en España y tenía cita este viernes en la capital andaluza para cursar una solicitud de asilo político en el país.

Acudió junto con una abogada de la Comisión Española de Ayuda Al Refugiado (CEAR) a realizar este trámite, pero sobre él pesaba una orden internacional de detención emitida por El Salvador.

Ha podido tramitar la solicitud, por lo que no será extraditado mientras esté en marcha la petición. Sin embargo, fue arrestado y ha quedado a disposición de la Audiencia Nacional, que tiene que decidir sobre su futuro. El periodista permanece en las dependencias policiales, privado de libertad, a la espera de que en las próximas horas se pueda decretar su puesta en libertad.

La abogada que lo está asistiendo en su detención, Marta Balmaseda, espera que pueda quedar en libertad mañana por la mañana, después de que sea presentado ante la Audiencia Nacional mediante videoconferencia desde los juzgados de Sevilla.

El presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, Alfonso Bauluz, consideró este viernes que esta detención es un ejemplo de "abuso de la cooperación policial internacional" y un "uso fraudulento de las órdenes internacionales de detención". "Cualquier periodista hoy en día es susceptible de ser detenido en El Salvador acusado de cualquier cosa", lamentó Bauluz, que solicitó la inmediata puesta en libertad del informador.

Diego Andrés Rosa Rosales, de 25 años, logró salir de El Salvador y recaló en España, pero aún así el gobierno de Bukele emitió una orden internacional de detención para tratar de forzar la extradición del periodista. No han trascendido los cargos que el Gobierno de El Salvador imputa al profesional de la comunicación.

Este fotoperiodista es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana y tiene estudios en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Ha trabajo en la agencia Presentes, en El Faro, en Zuma Press y en La Prensa Gráfica en El Salvador. Los temas que aborda con regularidad en su trabajo son los derechos humanos, sociedad y política. Su madre es también una defensora de los derechos humanos en su país.

El pasado mes de octubre, Reporteros Sin Fronteras alertó sobre la aceleración de las amenazas, las persecuciones judiciales y las medidas de asfixia financiera contra la prensa independiente por parte del Gobierno salvadoreño. Esta represión ha obligado al exilio a decenas de profesionales de los medios de comunicación. RSF y sus socios, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión Participativa (ARPAS), documentaron 53 casos de exilios forzados de periodistas salvadoreños en seis meses.

La APES, una de las principales organizaciones defensoras de la libertad de prensa en el país, también se vio obligada a abandonar el territorio en mayo de 2025. “Los periodistas fueron asfixiados: primero por la persecución y la amenaza de prisión, luego por la asfixia financiera”, explicó a RSF Sergio Aráuz, presidente de la APES, actualmente en el exilio.

Persecuciones judiciales, vigilancia policial, campañas de odio y ciberacoso conforman un patrón represivo que se ha intensificado desde mayo de 2015, según denunciaron estas asociaciones de periodistas.