A la búsqueda de amoxicilina pediátrica en las farmacias de Sevilla

"Hoy no hay. A lo mejor entra algo mañana, pero puede que tenga que volver al médico a que le recete alguna otra alternativa". Es una de las frases más repetidas en los últimos dos meses en buena parte de las farmacias. El producto al que se refiere es la amoxicilina pediátrica. Un fármaco con el que los farmacéuticos están teniendo "verdaderos problemas" para conseguir, en palabras del vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Juan Pedro Vaquero, desde que el pasado noviembre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) alertara de problemas de suministro, lo que, según reconoce Vaquero, está provocando cierta preocupación entre el sector ante un problema que persiste y que se está "alargando más de lo que hubiese sido deseable". Pese a todo, "no hay motivo para hacer saltar las alarmas de la población", incide.

En cualquier caso, un recorrido por una decena de farmacias lo corrobora: en dos de ellas no había ayer estocaje, en una quedaba un único producto y en el resto, la mayoría, tenía de forma "muy limitada".Según la Aemps, actualmente hay problemas de suministro con 26 tipos de presentaciones de amoxicilina.

Pero, ¿cómo están sorteando las boticas esa falta generalizada? Vaquero es titular de la Farmacia Juan Pedro Vaquero Prada, en el barrio del Tiro de Línea. En el que momento que habla con este periódico le quedan "algunas unidades". Reconoce que están "bandeando" como pueden este problema de suministro con "cambios de medicamentos con el mismo principio activo", pero que la situación se encuentra ahora mismo "casi igual que al principio". "Hay presentaciones que ni están ni se le espera. Aunque es verdad que como ha dicho el Consejo General de Colegios Farmacéuticos que para un porcentaje relativamente alto de presentaciones tenemos alternativas, hay muchas otras para las que no y la situación es preocupante, sobre todo, porque no se vislumbra una solución a corto plazo porque seguimos en las mismas desde noviembre", apostilla.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad decidió autorizar a los farmacéuticos a dispensar comprimidos para adultos -amoxicilina de 500 miligramos- para que los padres partan las pastillas y administren a los pequeños dosis de 250 miligramos. El objetivo, reservar a los bebés de menos de seis meses las presentaciones pediátricas de los antibióticos. Sin embargo, para Vaquero es una solución "muy poco operativa".

"La medida que se puso en marcha estaba bien, pero tiene un serios problemas porque desde el punto de vista práctico es poco operativo porque, por lo general, es complicado darle la forma farmacéutica de un adulto a un niño. Tendrían que ser dosis muy concretas. No hay problema cuando estamos hablando de partir un comprimido de 500 a la mitad pero cuando tienes que ajustar otras dosis, que en caso de niños se suelen dosificar según el peso, estás muy limitado. En los sobres es mucho peor", lamenta el vicepresidente de los farmacéuticos sevillanos, que insiste en que los boticarios podrían hacer mucho más por paliar los problemas de suministro que sufren ciertas presentaciones de fármacos. "Es una situación que llevamos años demandando, pero ahora mismo no podemos dispensar una presentación alternativa a la prescrita. Tendrían que autorizarnos para ello. Normalmente, se da una nota al paciente para que lo comunique a su médico y tienen que volver para que se lo podamos dar", explica.

Vaquero apunta otra posible solución, a través de fórmulas magistrales. "Podría ser una solución pero si parece que el problema también viene porque el principio activo tampoco se produce, y tampoco hay tantas prescripciones de formulaciones magistrales, no sirve para mucho esta opción", recalca.

Otra fórmula habilitada para esquivar la falta de algunas presentaciones es el programa Farmahelp, una herramienta digital y gratuita que permite al farmacéutico contactar con oficinas cercanas cuando un paciente necesite algún fármaco y no disponga de él. "Se trata de evitar que los pacientes peregrinen de una farmacia a otra sino que vayan a tiro hecho", apunta Vaquero.

La situación se repite en otros puntos de Sevilla. Más de dos meses después de las primeras alarmas, hacerse con amoxicilina pediátrica sigue siendo una tarea complicada. En la Farmacia Pino Montano, su titular, Joaquín Venegas, confirma que las existencias están "muy cortas". En el momento de esta entrevista, cuenta en su almacén con algunas presentaciones de este medicamento pero de 125mg/5ml, ninguna del formato más común entre los niños, el de 250mg/5ml. "Lo que se está haciendo es indicar a los padres que reajusten la dosis", indica Venegas. También indica el farmacéutico la sustitución por parte de los pediatras de este fármaco por la azitromicina, pero apunta a que su mayor demanda está haciendo que "también empiece a escasear".

Enrique Ojeda explica desde su farmacia en el barrio de El Porvenir que lo que les llega lo hace "a cuentagotas". "De un pedido de 30 me han enviado sólo tres", afirma. No obstante, es algo que considera "lógico" en la situación actual porque las distribuidoras, en caso de falta de existencias, hacen un reparto equitativo entre todas las oficinas para evitar desabastecimientos. Considera que en su farmacia lo están, por el momento, "bandeando bastante bien", suponiendo para el paciente "una repercusión mínima". "El médico está buscando otras alternativas y se nos ha permitido cambiar dosis de adultos para reajustarla a los niños", afirma.

En la Farmacia Cansino, en Castilleja de la Cuesta, su farmacéutico Julio Cansino también reconoce que "cuesta mucho trabajo" hacerse con este fármaco. Cuando habla con este periódico tiene dos envases de la presentación en jarabe de el de 250mg/5ml y algunas de 125mg/5ml, con la que asegura se está supliendo la falta. "Cuando ha habido stock me he aprovisionado bien para evitar problemas y de momento lo llevo bien, aún así, hay veces hemos tenidos que recurrir a negociar con el médico un cambio en la medicación", apunta.

También cuentan con stock en la Farmacia Reyes Gallego, en Nervión, donde el farmacéutico Jesús Barragán dice que cuentan "con una cantidad suficiente, adaptada a su demanda". "En el caso de la amoxicilina pediátrica vamos revisando cada dos por tres las existencias en las distribuidoras y cuando vemos que hay cantidad suficiente hacemos una compra para intentar que no nos falta y garantizar la existencia", indica. En la misma línea se expresa Leopoldo González, presidente de la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) y titular de una farmacia en Dos Hermanas. "Ahora mismo contamos con unos cinco o seis botes, que es la cantidad habitual en nuestra farmacia, pero es verdad que nos encontramos en un periodo de suministro insuficiente", destaca. Las razones, según González, se la continuidad en el tiempo de este problema "responde a muchos factores", como "la guerra en Ucrania, la crisis energética o las altas tasas de inflación".

María del Carmen Soriano es la titular de la Farmacia Santa Ana en Triana. Explica que actualmente no tiene existencias de amoxicilina pediátrica. "La situación se ha vuelto muy complicada, antes no teníamos este tipo de problemas", afirma en declaraciones a este periódico. La propuesta que hace Sanidad para sortear esa falta partiendo las pastillas de adultos para los tratamientos infantiles tiene, según esta farmacéutica, "su dificultad". "No todos los formatos pueden reajustarse para que se lo puedan tomar los niños. Un sobre, por ejemplo, es imposible", destaca y apunta que en su caso las soluciones a las que está recurriendo son a la consulta de posibles existencias a través de un grupo de Whastapp entre boticas del barrio para poder remitir allí al paciente o, bien, pedirle que vuelva al médico para que le recete alguna alternativa en existencia. "Hay gente a la que le cuesta entender esto", recalca.

Tampoco tenían ayer este medicamento en las farmacias Tetuán 4 y Gaviño. En la primera, según explicó a este periódico una farmacéutica, llevan tiempo sin tener nada, aunque reconoce que, al ser una farmacia de paso, en la céntrica calle Tetuán, no les está suponiendo "un grave problema". Por su parte, la farmacéutica Concha Casas, de la tradicional Farmacia Gaviño, indica que este fármaco les lleva "de uno en uno", por lo que es "muy complicado" tener estocaje de manera continuada. La boticaria destaca el uso de la aplicación Farmahelp para localizar los fármacos que escasean y poder derivar directamente a los pacientes donde sí hay existencias.

En la Farmacia Mena Dos, en la Macarena, reconocen que el suministro de amoxicilina pediátrica "está muy mal", aún así, indican que, actualmente, reciben una media de "cinco al día". No ha sido siempre así en los últimos dos meses. "Hemos tenido momentos que no hemos tenido nada durante dos semanas y nos llegaba una cada cinco días", explica una de sus farmacéuticas.