Cabalgata de Reyes Magos de Triana 2026: horario y recorrido completo

La Cabalgata de Reyes Magos de Triana es una de las más populares de la capital hispalense junto a la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. Al igual que en otros muchos barrios de la ciudad, el cortejo trianero saldrá el propio Día de Reyes, este martes 6 de enero de 2026 a las 17:00 horas, lo que supone el colofón final a las celebraciones navideñas en Sevilla.

Los Reyes Magos de Triana de este año fueron coronados el pasado viernes en la Real Parroquia de Señora Santa Ana, después de que el Heraldo del barrio les entregase las cartas de los más pequeños. Carlos Martín, médico y hermano mayor de la Hermandad de la Estrella, encarnará a Melchor; e Isaac Flores, director general de City Sightseeing España, será Baltasar. El Rey Gaspar ha sido elegido por sorteo entre los vecinos de Triana.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Triana 2026

La Cabalgata de Reyes Magos de Triana comenzará a las 17:00 horas en el aparcamiento junto al Centro Deportivo El Paraguas, en la Plaza Monte Pirolo, desde donde emprenderá un recorrido circular de aproximadamente tres horas y media, con entrada alrededor de las 20:30 horas.

Aunque el itinerario de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla ha sido modificado por las obras en la calle Pagés del Corro, el cortejo trianero no se ha visto afectado y mantiene el mismo trayecto que en la pasada edición, por las siguientes calles: Aceituneras, Rafael Salas González, Pagés del Corro, San Jacinto, San Jacinto esquina con Esperanza de Triana, Santa Cecilia, San Vicente de Paúl, Ronda de Triana, Ronda de Triana esquina con Tejares, Casitilla, Plaza Chapina, Callao, San Jorge, Plaza del Altozano, San Jacinto, Pagés del Corro, Rafael Salas Gonzáelz, Aceituneras y Plaza Monte Pirolo.

¿Qué tiempo hará para la Cabalgata de Reyes Magos de Triana 2026?

El Día de Reyes estará marcado por el frío, los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones en Sevilla. A las 17:00 horas se prevén 11ºC en la capital, en una jornada en que la máxima prevista es de 13ºC, y 6ºC a las 21:00 horas, cuando se estima la entrada del cortejo. Asimismo el viento será flojo de componente norte, lo que ayudará a aumentar la sensación de frío hasta los 4ºC.