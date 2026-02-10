Cae en Camas el mediador de una red de estafadores dedicadas al timo del amor

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a una mujer que presuntamente estafó a 55 clientes de una agencia de viajes en beneficio de una red criminal, al caer en la trampa de un falso romance virtual, en el que trató de favorecer a un supuesto militar en apuros económicos y destinado en Líbano.

Durante la investigación la Policía ha desarticulado un complejo entramado dedicado a la comisión de estafas de índole sentimental, a través de Internet, cuyos fondos defraudados eran desviados a una ingente cantidad de cuentas bancarias, la mayoría situadas en terceros países, incluyendo la inversión en criptomonedas en la ecuación delictiva. El mediador que se encargaba de convertir el dinero estafado en criptoactivos.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, este es el destino ilícito que habrían tomado más de 100.000 euros que 55 familias habían confiado a una agencia de viajes, en Málaga, contratando paquetes vacacionales que nunca llegaron a disfrutar.

La investigación sostiene que la gerente de la agencia, quien echó el cierre al negocio familiar de manera sorpresiva tras años de buena reputación en el sector, desvió el dinero de sus clientes a la red criminal al caer en la trampa de un falso romance virtual.

La principal sospechosa, que ya ha ingresado en prisión provisional por estos hechos, pasó a convertirse en parte connivente en el fraude, según se desprende de las pesquisas.

La desarticulación de la organización criminal ha culminado con once detenidos por su presunta participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales: Málaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) y Barcelona (2).

También se han practicado siete registros: Málaga (1), Lleida (3), Barcelona (1), Valladolid (1) y Sevilla (1) y durante las diligencias se han intervenido 28.730 euros en efectivo y 8.725 dólares en criptoactivos, y se ha procedido al bloqueo preventivo de diez inmuebles valorados en unos 600.000 euros y tres vehículos a motor.

Lo único que viajó fue el dinero

En una fase inicial se detuvo a cinco personas relacionadas con el negocio familiar, incluida la gerente, pero la investigación continuó y se centró seguir la pista del dinero transferido a diversas cuentas, así como en indagar en la información de corte patrimonial que se tenía de la principal investigada, situada al frente de dos compañías: la agencia de viajes y una tienda de animales.

Resultado del análisis bancario de las cuentas bancarias de la sospechosa y sus empresas, se constató que todo era fruto de una estafa amorosa, a partir de la que se habían realizado transferencias por un valor total de 280.000 euros, en menos de un año.

El destino que tomaban las transferencias se limitaba a un número de beneficiarios, entre los que destacaba la cuenta bancaria cuyo titular era una mujer afincada en Guissona (Lleida), que recibía aproximadamente el 80 por ciento de los fondos.

Este dinero era desviado, a continuación, a plataformas de criptomonedas y a una empresa de informática de ilerdense.

Otra víctima del timo del amor, ahora reconvertida en mula bancaria

Con colaboración de la Policía de Lleida, los agentes practicaron tres registros, dos en la capital ilerdense y un tercero en Guissona, que culminaron con la detención de la principal destinataria de los fondos, una mujer que había sido también víctima de otro romance amoroso antes de ser contratada -a comisión- como mula bancaria, y, además, el administrador de un establecimiento de informática, en labores de blanqueo de capitales.

La autoridad judicial ya ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos y fruto de los registros se ha intervenido 17.810 euros en efectivo, 8.725 dólares contenidos en una billetera de criptomonedas, y se ha procedido al bloqueo de dos vehículos y cinco inmuebles.

Continuando con el rastro de las inversiones en criptoactivos, las pesquisas llevaron a los investigadores hasta las localidades de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Medina del Campo (Valladolid). Allí, tuvieron lugar sendas entradas y registros en domicilios de otros dos integrantes del grupo criminal, que resultaron también detenidos.

Finalmente, y tras situarse transferencias con destino a cuentas bancarias en terceros países, como Bélgica y Lituana, se procedió a la última de las detenciones en Camas, donde se ha detenido a un mediador en la conversión de fondos a criptoactivos.

Del resultado del registro en esta última la vivienda, la Policía ha intervenido más 10.000 euros en efectivo y ha procedido al bloqueo de cinco inmuebles y un vehículo.