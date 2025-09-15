El calor continúa en Sevilla: estos son los municipios donde se alcanzarán los 40ºC antes del fin de semana

La segunda quincena de septiembre llega marcada por un "tiempo estable y cálido en Andalucía". Así lo expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, donde también hace referencia a un probable "descenso térmico en la recta final de la semana". No obstante, las temperaturas se mantendrán por encima de los valores normales, rozando los 39ºC durante los próximos días.

Por el momento, la provincia de Sevilla comienza este lunes 15 de septiembre con "cielos despejados" y "vientos flojos", acompañados por unas máximas de hasta 37ºC en regiones como la propia capital, Écija o Lebrija. En cuanto a las mínimas, oscilan en torno a los 18 - 20ºC. El calor aumentará gradualmente hasta el viernes, cuando se prevé el comienzo de un progresivo descenso de las temperaturas.

Municipios de Sevilla en los que hará más calor

Durante el transcurso del lunes y el martes, la situación será muy similar en toda la provincia. En cambio, el miércoles 17, Sevilla capital y Écija llegarán a los 38ºC. Por su parte, el resto de los municipios sevillanos contarán con los mismos valores que los días previos y las mínimas no mostrarán variaciones hasta la jornada siguiente: las temperaturas no bajarán entonces de los 19 o 20ºC en amplias zonas.

Será el jueves 18 de septiembre cuando se alcancen las máximas de toda la semana: 39ºC en diversas localidades, como Sevilla capital, Écija, Lebrija, Lantejuela o Morón de la Frontera. Mientras tanto, Fuentes de Andalucía y Marchena rozarán los 40ºC.

Hablamos entonces de una ocasión realmente calurosa para lo que cabría esperar en este momento. De acuerdo con la Aemet, "la masa de aire sobre España será extraordinariamente cálida". Y no es para menos: "Las temperaturas previstas a unos 1.500 metros de altitud llegarán a ser más altas en los próximos días que cualquier registro del período de referencia 1991 - 2020 para estas fechas".

A partir del viernes bajan las temperaturas

El viernes 19 de septiembre se espera el comienzo del que será un progresivo descenso térmico. Aunque el calor persistirá en la mayor parte de la provincia, con temperaturas por encima de los 30ºC, lo cierto es que poco a poco se irá suavizando.

Según las previsiones de la Aemet, Sevilla capital contará ese día con 38ºC; que, el sábado, bajarán hasta los 36ºC; y el domingo, hasta los 31ºC. Sin embargo, esto no afectará a las mínimas, que se mantendrán próximas a los 20ºC. Lo mismo sucederá en los demás municipios. Así, Marchena pasará de los 40ºC a los 31ºC en solo tres jornadas.

Mientras tanto, poblaciones del norte como Guadalcanal o Constantina, que no esperan alcanzar temperaturas tan elevadas, se situarán el fin de semana en torno a los 25 - 26ºC de máxima y los termómetros descenderán hasta los 16ºC durante las noches. Además, se prevé hasta un 40% de probabilidades de lluvia el domingo 21 de septiembre en esa misma zona de la provincia.