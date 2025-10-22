El Pleno autoriza el cambio del PGOU para 700 viviendas en Las Razas con el rechazo del PSOE y Con Podemos-IU

Con los votos en contra del PSOE y de Con Podemos-IU, el gobierno local de José Luis Sanz con el apoyo de Vox ha dado su apoyo a la modificación puntual del PGOU para que los suelos de la Avenida de las Razas acojan 700 viviendas y uso terciario donde el Puerto de Sevilla ha proyectado el Distrito Urbano Portuario.

Es la Junta la que realizará esta modificación puntual 55 del Texto Refundido del PGOU de Sevilla tras la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Los suelos en cuestión son el suelo urbano no consolidado del sector ARI-DBP-08 "Avda. de Las Razas”, conforme a lo previsto en el art. 31 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El PSOE (Francisco Páez) y Con Podemos-IU (Susana Hornillo) han explicado su negativa a que el gobierno local no ha consensuado esta modificación puntual con los vecinos de la zona, encabezados por la asociación de vecinos Puerto de Sevilla que dirige Diego Caralt, entidad que realiza este miércoles una pregunta ciudadana sobre esta cuestión al final del Pleno. El PSOE ha aclarado que inició este expediente en el gobierno anterior y que ha cambiado su voto favorable por uno negativo porque no hay acuerdoo con los vecinos.

Con Podemos -IU ha calificado de "pelotazo" esta recalificación, ha recalcado que el gobierno local "ha traicionado a los vecinos" y censura que el Ayuntamiento se haya dejado que la Junta le quite la competencia para esta modificación a cambio de un pacto con Vox.

"Todo pelotazo requiere una recalificación previa, una modificación previa del PGOU y esto es lo que se está votando aquí. Nos dan una clase de urbanismo para esconder que lo que están es traicionando a los vecinos y a las vecinas. Ellos no están en contra de hacer esta ordenación. Lo que están en contra es que todo se haga basándose en maximizar los usos lucrativos y de esto se trata. Esto ha sido un triple salto mortal porque era antes competencia exclusiva del gobierno municipal y se ha pasado a la Junta de Andalucía porque se han puesto de acuerdo la Autoridad Portuaria de Sevilla y la Junta de Andalucía. Bueno, en realidad lo que ha pasado es que le han quitado las competencias y ustedes no han protestado", ha zanjado Hornillo.

Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo, ha asegurado que se ha hablado con los vecinos desde hace tres años y que de estas negociaciones con los vecinos se han hecho cambios a los planes iniciales, tales como más zonas peatonales y jardines (calle Tarfia), menos altura a los edificios, reducir las alturas de los edificios, incorporar dos nuevas rotondas, mover el carril bici al distrito portuario, no eliminando bandas de de aparcamiento; equipamiento público, el antiguo edificio de los estibadores, así como incrementar el número de calle y espacio y de espacios transversales.

De la Rosa ha destacado que "lo más importante es el compromiso de aportar 2 millones y medio de euros de obras de equipamiento por parte del Puerto, algo importantísimo que registraban los informes del Secretario del Ayuntamiento".

El delegado de Urbanismo recriminó al PSOE por su cambio de voto y llamó "irresponsables" a los grupos de izquierda. "El problema es que hoy se ha bajado el Partido Socialista de un asunto muy importante en la ciudad de Sevilla, que es un desarrollo del distrito portuario en la ciudad de Sevilla. Dentro de poco, señor Páez, volveremos a traer aquí desarrollos importantes en el Higuerón, Santa Bárbara y el Pítamo. Y yo espero que no se baje usted entonces de ese burro", dijo el delegado al edil Páez del PSOE.

Desde Vox (Gonzalo García de Polavieja) se explica que han dado su voto a favor porque "la ciudad tiene que crecer y evolucionar y no se puede quedar atascada".

Este es el acuerdo literal que se ha aprobado sobre este punto. Solicitar a la persona titular de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 55 del Texto Refundido del PGOU de Sevilla, en el ámbito de suelo urbano no consolidado del sector ARI-DBP-08 "Avda. de Las Razas”, conforme a lo previsto en el art. 31 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.