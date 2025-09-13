La Campiña sevillana, en aviso amarillo este fin de semana por altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso amarillo para la Campiña sevillana por riesgo por las altas temperaturas. Se esperan temperaturas máximas de hasta 38 °C, con cielo poco nuboso durante la mañana y aumento de nubes altas a partir del mediodía. Las mínimas rondarán los 20 °C, con sensación térmica que podría resultar pesada.

El aviso estará vigente desde las 12:00 hasta las 20:59, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse bien y mantener a niños, personas mayores y con problemas de salud en espacios frescos.

El tiempo en Sevilla el fin de semana del 12 al 14 de septiembre / Aemet

También el domingo 14 Aemet ha activado al aviso amarillo en la Campiña de Sevilla por altas temperaturas. Según este organismo, dicho aviso estará activo desde las 13:00 hasta las 20:59. Las máximas para el último día de la semana serán algo más ligeras (37ºC) y las mínimas no variarán con respecto al sábado.

Otras zonas de Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado tanto para el sábado como para el domingo. El sábado afectará al Litoral de Huelva y a la Campiña Gaditana, mientras que el domingo 14 serán la Campiña gaditana y la Campiña cordobesa.