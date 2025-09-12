Vuelve el calor a Sevilla: estos son los municipios que superarán los 37ºC el fin de semana, según la Aemet

Después de unas semanas de alivio térmico, parece que las temperaturas vuelven a subir este fin de semana en Sevilla. Así, a partir del viernes 12 de septiembre, el tiempo se mantendrá estable, con cielos despejados y una clara tendencia hacia días más cálidos en toda la provincia. Localidades como Écija, volverán a alcanzar los 38ºC; un valor al que se acercará la capital hispalense, según la información extraída de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este aumento gradual vendrá acompañado de cielos pocos nubosos y una escasa probabilidad de precipitaciones, con predominio de nubes altas en cualquier caso. A continuación, vamos a ver en detalle el tiempo qué nos espera el fin de semana, soleado en su mayor parte. Además, las previsiones apuntal al domingo 14 de septiembre como una jornada más estable en todo el territorio nacional.

Tiempo en Sevilla: las temperaturas superarán los 37ºC

De acuerdo con la Aemet, este viernes 12 de septiembre las máximas alcanzarán los 37ºC en diversos puntos de la provincia sevillana. Es el caso de Lebrija, Morón de la Frontera, Écija o Sevilla capital; mientras que zonas del norte, como Guadalcanal, Constantina o Almadén de la Plata, mostrarán valores más suaves, entre los 32 y los 35ºC.

Sin embargo, el sábado 13 se producirá un ligero descenso, de solo uno o dos grados. Además, se espera para entonces vientos flojos variables, con predominio del componente norte por la tarde. En cualquier caso, las máximas oscilarán en torno a los 35 - 36ºC y solo algunas zonas como Écija se mantendrán en los 37ºC.

Por su parte, las mínimas preservarán una mayor estabilidad, sin muchos cambios entre el viernes y el sábado, marcando valores cercanos a los 18 - 20ºC. Con una humedad relativa entre el 20 y el 70% en Sevilla capital, esta será la jornada más fresca de los próximos días.

Finalmente, el domingo 14 vuelven a subir las temperaturas. A nivel andaluz, será especialmente notorio en la vertiente mediterránea, pero en el caso de la provincia sevillana el calor abrigará nuevamente los termómetros. Écija llegará entonces a los 38ºC, recordando así ligeramente la situación térmica del pasado mes de agosto. Esta misma temperatura será la que encontremos en Lantejuela o Marchena. Mientras tanto, la capital hispalense no superará los 37ºC.

El tiempo para las últimas semanas del verano

Aunque resulte difícil aceptarlo, el verano está llegando a su fin. Una vez más, los días se acortan, las temperaturas bajan y el paisaje playero le cede el paso a las cortinas rojizas de los árboles. Ahora bien, ¿qué tiempo podemos esperar durante el cambio de estación?

Como podemos leer en el blog de la Aemet, los próximos días (hasta el 14 de septiembre) estarán marcados por la escasez de precipitaciones en el suroeste de la Península Ibérica, mientras que "serán superiores a las habituales en Galicia, extremo norte peninsular, Cataluña y Baleares".

Las próximas semanas, entre el 15 y el 28 de septiembre, serán "más cálidas y secas de lo normal en la mayor parte de España", explica la Aemet, tomando como referencia la información actualmente disponible. En cualquier caso, la distancia en el tiempo hace que sea difícil establecer un pronóstico y la incertidumbre aumenta de manera inevitable.