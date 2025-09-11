Críticas al plan de climatización escolar de la Junta: "Abunda en el error de la refrigeración adiabática"

La plataforma ciudadana Escuelas de Calor Sevilla ha expresado su rechazo al nuevo plan de climatización anunciado por la Junta de Andalucía, que contempla una inversión adicional de 85 millones de euros para implementar sistemas de refrigeración en centros educativos andaluces.

Según denuncia el colectivo, esta partida supone "abundar en el error de la refrigeración adiabática", un sistema de climatización que, aseguran, no resulta adecuado para espacios educativos con alta ocupación y no responde al espíritu ni al contenido de la Ley de Bioclimatización aprobada en 2020 por el Parlamento andaluz.

Escuelas de Calor critica que, un año más, el plan del Gobierno andaluz no afronta el problema del calor en las aulas ni la falta de sombras en patios de recreo. En su comunicado, afirman que "las cifras millonarias anunciadas no se traducen en soluciones reales para el alumnado ni el profesorado", y acusan al Ejecutivo autonómico de actuar en función de la presión mediática.

La organización subraya que el sistema de refrigeración adiabática, por el que ha vuelto a apostar la Junta, tiene una eficacia limitada, ya que, según indican, sólo logra reducir la temperatura exterior unos 4ºC, una cifra que en muchos casos no sería suficiente para cumplir con los límites de temperatura máxima establecidos por la normativa de salud laboral.

Además, advierten sobre el consumo de agua que requiere este sistema, un recurso escaso especialmente en Andalucía durante ciclos de sequía, y el riesgo de legionela si no se realiza un mantenimiento adecuado, algo que, según la plataforma, no está garantizado por parte de la Administración y que los centros no pueden asumir con sus recursos actuales.

Otro de los puntos que Escuelas de Calor critica es el programa Mejora tu centro, que según la Junta busca favorecer la autonomía de los centros escolares para que gestionen directamente pequeñas actuaciones de mejora. La plataforma considera que esta fórmula "traslada la responsabilidad de la planificación y ejecución de medidas" a los centros, cuando debería ser competencia directa de la Consejería de Desarrollo Educativo, como recoge la ley vigente.

Desde Escuelas de Calor insisten en que el enfoque actual del Gobierno andaluz no responde a criterios de sostenibilidad ni de adaptación al cambio climático. Según el comunicado, no se están promoviendo soluciones basadas en la naturaleza, como la mejora de la vegetación en los patios o la instalación de cubiertas verdes, a pesar de que estas medidas forman parte de las propuestas recogidas en la Ley de Bioclimatización.

La plataforma ciudadana concluye reafirmando su compromiso con la denuncia pública de esta situación y solicita que se cumpla con lo estipulado en la legislación vigente, elaborando auditorías energéticas de los centros, priorizando intervenciones basadas en criterios técnicos y climáticos, y garantizando entornos escolares seguros y saludables para el alumnado.