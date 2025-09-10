Los colegios de Sevilla estrenan curso con un plan de refuerzo contra las ratas

Las ratas han copado muchos titulares informativos en los dos primeros años de mandato de José Luis Sanz. Ni los colegios se han librado de la presencia de estos roedores, de ahí que el gobierno local pusiera en marcha un plan especial contra su presencia en los centros educativos. Este servicio se refuerza en el curso que comienza este miércoles con la adjudicación de esta labor a una empresa especializada, una de las novedades del nuevo ejercicio académico en lo que compete al Ayuntamiento.

El plan de desratización se lleva a cabo en los 108 colegios de la ciudad, de los que es responsable la administración local. El operativo está a cargo de la Delegación de Árboles, Parques y Jardines. Ya se puso en marcha el curso pasado. La novedad en el actual es el refuerzo que prestará una empresa externa, servicio que se adjudicó ayer martes por 18.150 euros, según apuntan fuentes municipales.

No sólo se persigue acabar con las ratas, también contra las cucarachas, pulgas y hormigas. Por tal motivo, se actúa en las pozas interiores de los centros de enseñanza, así como en su perímetro exterior.

Los de mayor incidencia

El plan especial comenzará en los 17 colegios que registraron más incidencias el curso pasado. Forman parte del cronograma de actuación. También se intervendrá a demanda, según vayan notificándose las incidencias.

De esta manera, dicha iniciativa, configurada en exclusiva para los colegios, la integran dos tipos de profesionales. Por un lado, los trabajadores municipales que ya el curso pasado llevaron a acabo 308 actuaciones en 86 centros. Y por otro, los empleados de la empresa a la que se le ha adjudicado el refuerzo.

Plantilla

El contrato contempla la puesta a disposición de un técnico responsable titulado y un especialista en la aplicación de biocidas. Incluye un vehículo adaptado para el transporte seguro de productos, equipos de protección individual y biocidas registrados para su uso en entornos escolares.

La duración del plan contra las plagas en los colegios es de dos meses, con una media de tres actuaciones diarias, acordadas con los equipos directivos de los centros.