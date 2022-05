La cancela ilícita de Triana

A finales del pasado marzo comenzaron a colocarse unos pilares metálicos en una de las entradas al pasaje Capataces Ariza, una zona peatonal que une las calles Castilla y Alfarería. A la sede de la Gerencia de Urbanismo en la Isla de la Cartuja llegaron las quejas de algunos vecinos de esa zona de Triana, que observaban atónitos como unos operarios estaban realizando los trabajos previos antes de instalar unas cancelas que privatizarían ese espacio público. La orden del gobierno municipal fue tramitar un expediente de paralización de esa reforma ilegal.

El primer expediente abierto por los técnicos de Urbanismo fue del pasado 6 de abril, en el que consta una visita de inspección en el que comprueban la instalación de una perfilería metálica vertical en el acceso al pasaje por Alfarería. “A la vista de la inspección y de la propuesta presentada en la solicitud de viabilidad de la instalación de las cancelas para el cierre del pasaje peatonal existente que comunica las calles Castilla y Alfarería, se considera que la actuación que se está llevando a cabo en la ubicación de referencia bien podría responder a la instalación de esas cancelas anteriormente citadas”.

El análisis de la legalidad de la intervención que se ha realizado en el pasaje Capataces Ariza apunta que, atendiendo a los objetivos del documento de modificación en el ámbito de la Unidad de Ejecución número 2 Alfarería-Castilla, “se observa que la limitación al uso público del espacio objeto de consulta es considerado una alteración sensible de los objetivos del planeamiento, pues pretenden la conexión entre Castilla y Alfarería a través de un pasaje peatonal público de una planta de altura, manteniendo las alineaciones de ambas calles”. Los técnicos de la Gerencia no consideran viable la propuesta presentada, ya que la instalación de la cancela para el cierre del pasaje peatonal existente en Alfarería no es compatible con la ordenación urbanística vigente.

Sobre las medidas para el restablecimiento de la legalidad, Urbanismo apunta que, “a la vista de que la actuación de la instalación de una cancela para el cierre del pasaje peatonal existente en la calle Alfarería que se está llevando a cabo en la ubicación de referencia sin el correspondiente título preceptivo, y dada la total imposibilidad de legalización de las mismas por incompatibilidad con la ordenación urbanística vigente”, las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación urbanística consisten en la prohibición de continuar con la instalación de la cancela para el cierre del pasaje peatonal, y el desmantelamiento de la instalación ya realizada, incluso la correcta gestión de los residuos derivados del mismo y reposición a su estado anterior de los elementos afectados por los trabajos previos a la colocación del cerramiento.

Desde la fecha de finalización de las obras de la promoción Residencial Astoria Triana, en al año 2019, dicha vía ha permanecido abierta para uso exclusivamente peatonal. La calle se realiza dando cumplimiento a las exigencias del Plan Especial de Protección de Triana - Sector 14, cuya modificación se aprobó inicialmente por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en marzo de 2005. La modificación acogía las imposiciones de la Consejería de Cultura, estableciendo un pasaje peatonal público, así como exigía mantener las alineaciones en las calles Alfarería y Castilla. Además, la ejecución de la Unidad se realizaría por un Convenio de Gestión, el cual se firmó el 16 de marzo de 2005.