Cardiología sin colas ni distancias en el Hospital de Valme

Grupo de cardiólogos implicados en este programa con su jefe de servicio en el centro, el Francisco Javier Molano Casimiro.

Sin colas, sin desplazamientos innecesarios y con respuestas en tiempo récord. El programa de telecardiología del Hospital de Valme y Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla está transformando la forma en que se diagnostican y tratan las enfermedades del corazón.

Este innovador programa, que se puso en marcha en 2021 plena pandemia como una solución a la limitación de consultas presenciales, ha logrado consolidarse como un modelo eficiente, seguro y altamente valorado tanto por pacientes como por profesionales.

El proyecto conecta directamente a los médicos de familia de los 34 centros de salud del área con el equipo de Cardiología del Hospital de Valme, mediante una herramienta corporativa del Servicio Andaluz de Salud: la Teleconsulta. Esta vía de comunicación permite a los facultativos de Atención Primaria plantear dudas clínicas, compartir pruebas diagnósticas y obtener, en pocos días, una orientación terapéutica especializada sin necesidad de desplazar al paciente al hospital.

El cardiólogo Manuel González Correa estudiando una ecocardiografía de un paciente. / H. U. V.

Cuatro años después, y coincidiendo con el Día Mundial del Corazón, los datos hablan por sí solos. Desde 2021, el 64,3% de los pacientes atendidos a través de telecardiología no ha necesitado consulta presencial. Además, el 34,2% fueron dados de alta tras una primera valoración y sólo un tercio requirió pruebas complementarias antes del seguimiento virtual. Como resultado, menos saturación hospitalaria, mayor capacidad resolutiva desde el primer contacto, y un impacto directo en la reducción de urgencias, complicaciones e ingresos. “El programa ha demostrado que es posible ofrecer una atención de calidad, con mayor rapidez y sin sobrecargar los recursos”, destaca el doctor Francisco Javier Molano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Valme. “Hemos ganado en eficiencia, garantizado la continuidad asistencial y priorizado los casos que realmente requieren atención urgente”, añade.

La directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, junto a los dos referentes clínicos de este programa asistencia, Francisco Javier Molano, y el subdirector médico de Atención Primaria, Máximo Merino. / M. G.

La clave del éxito está en la coordinación. En palabras de la directora gerente del Área Sanitaria Sur, Inmaculada Vázquez, “la telecardiología ha reforzado la comunicación fluida entre niveles asistenciales, algo fundamental en patologías crónicas como las cardiovasculares”. “Es un ejemplo de cómo la innovación puede mejorar la atención integral al paciente”, destaca.

La herramienta permite abordar motivos de consulta muy variados, desde palpitaciones o dolor torácico hasta disnea, síncopes o alteraciones en electrocardiogramas. Además, ofrece a los cardiólogos la posibilidad de filtrar las derivaciones, solicitar pruebas directamente desde la plataforma y hacer seguimiento conjunto con el médico de familia.

Atención más humana pese a la pantalla

Lejos de deshumanizar la atención, esta teleconsulta ha permitido dedicar más tiempo y recursos a quienes realmente lo necesitan. También ha supuesto una mejora sustancial en la calidad de vida de los pacientes, especialmente en un área geográficamente extensa como la del sur de Sevilla, donde evitar desplazamientos al hospital no es un detalle menor.

Los tiempos de respuesta también avalan la eficacia del sistema. El 75% de las teleconsultas se resuelven en menos de 48 horas, y el 62%, en menos de 24. Una cifra que contrasta con los 60 días que marca la normativa como máximo para consultas presenciales en especializada.

La implicación total de los cardiólogos del hospital y la colaboración con Atención Primaria han sido fundamentales para mantener el programa activo y eficaz. “Este modelo garantiza que cada paciente reciba la atención adecuada en el momento justo, optimizando recursos y generando confianza en los profesionales”, concluye el doctor Molano.