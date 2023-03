Una 'vuelta al cole' por Gonzalo en el CEIP Borbolla

Todos los alumnos de Infantil y Primaria del CEIP Borbolla participaron este martes en una carrera solidaria cuya recaudación está destinada íntegramente a la investigación y mejora de vida de los niños con leucemia, el tipo de cáncer más frecuente en edad pediátrica, que supone más de 300 casos nuevos al año en España. Para uno de ellos fue una galopada muy especial. Gonzalo no está sólo en su lucha contra este enfermedad y así pudo comprobarlo durante el evento, en el que se convirtió en la meta y la salida de La Vuelta al Cole, como se llama la carrera que organiza la Fundación Unoentrecienmil, y con la que el colegio sevillano ha logrado recaudar 3.500 euros que ya van camino de su último fin: la investigación.

El año pasado, Gonzalo, que ahora tiene 8 años, fue diagnosticado de leucemia. El camino hasta el diagnóstico fue "duro" y "complicado", recuerda su madre, Ana Fernández. "Por mayo, mi hijo empezó a tener fiebres de 40 grados y una sudoración excesiva. Nunca había tenido esas fiebres así que sin pensármelo me lo llevé a Urgencias al hospital, pero en esos momentos todo era Covid. Le hicieron la prueba y para casa", lamenta. Tras varias visitas más a hospitales tanto públicos como privados sin soluciones, Ana decidió plantarse en uno de ellos "con las maletas hechas". "Les dije que de allí no me movía hasta que a mi hijo le hicieran una analítica", recuerda. "Se la hicieron y todo salió alterado", añade.

Le hicieron más pruebas, entre ella un aspirado de médula, porque se sospechaba una posible leucemia, pero daba negativo. Al pequeño le diagnosticaron entonces un síndrome hemofagocítico. Le pusieron un tratamiento con corticoides y en julio le dieron el alta, con una nueva cita para septiembre. No aguantó y un mes después tuvo que volver al hospital. El 7 de septiembre llegó el diagnóstico: Gonzalo tenía leucemia. "No entendemos cómo se puede tardar tanto en hacer este tipo de diagnósticos. A partir de aquí empezó un calvario. Es muy duro tener que afrontar ciertas circunstancias cuando es tu hijo el que está enfermo", explica la mujer.

El apoyo del colegio

El cansancio y la debilidad hicieron mella en su cuerpo. Gonzalo perdió el pelo y eso le hizo retraerse con sus compañeros. "No quiere salir ni en las fotos con ellos", indica la mujer. "Es en ese momento cuando mi hijo se dio cuenta de que está enfermo", apostilla.

Sin embargo, aunque durante todo el año Gonzalo no podrá asistir al colegio, el pequeño sigue recibiendo el calor de su clase, del colegio entero. "Tengo que reconocer lo bien que se han portado los profesores y la dirección del centro. Siempre que pueden hacen actividades en el patio para que Gonzalo pueda asistir con su mascarilla. También viene una profesora a casa dos horas dos días a la semana", cuenta Ana Fernández, que sólo tiene palabras de agradecimiento.

Este martes vio multiplicado ese apoyo. A iniciativa de Ana y del AMPA del centro, del que ella forma parte, el pasado martes todos los alumnos del centro corrieron para ganarle la carrera a la leucemia. Para apoyar a su compañero en sus duros momentos. La respuesta de los padres ha dejado "con la boca abierta" a la familia de Gonzalo. Los menores llevaron días antes a casa un sobre que debía ser devuelto al colegio con el donativo que cada familia pudiera. "No dábamos crédito cuándo íbamos abriendo sobres y llegamos a contar los 3.500 euros. Hay padres que siguen trayendo sobres", indica.

La Vuelta al Cole (así se llama porque el recorrido suele ser alrededor del patio del centro) es el mayor movimiento escolar contra la leucemia infantil, un tipo cáncer del que se diagnostica un caso cada día (el 20% no logra superarlo). Lo organiza la Fundación Unoentrecienmil. Cada alumno recibe un dorsal y dona a partir de un euro lo que cada uno pueda para recaudar fondos para lograr la cura de la leucemia infantil, al tiempo que sirve para sensibilizar a la sociedad sobre este tumor.

Su propósito es conseguir que se curen el 100% de esos niños e intentar mejorar los efectos secundarios de los tratamientos. "Y eso sólo puede pasar invirtiendo en investigación", subraya Ana Fernández, quien lamenta que, pese a la incidencia de la enfermedad, "tenga que seguir llegando de mano de actividades privadas".