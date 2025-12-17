El cementerio de Sevilla busca sepultureros

El cementerio de San Fernando busca sepultureros. Se trata de la necesidad de proveer siete puestos que acometan la función de enterradores en el camposanto sevillano. Los interesados pueden presentar las solicitudes hasta el próximo viernes. Un oficio lleno de romanticismo y de leyenda negra, pero que, ante todo, cumple un servicio municipal básico.

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento hispalense ha sido una de las centrales que ha informado de tal convocatoria. Se trata de puestos que no están cubiertos, por lo que se busca a personal municipal que cumpla con los requisitos establecidos para ocupar las vacantes.

La provisión de estos puestos se realizará mediante traslado provisional. Son siete plazas de peón sepulturero (o sepulturera) las que se ofertan. Los interesados pueden presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, en la sede electrónica consistorial o en las Oficinas de Asistencia en materia de registro municipal. El plazo comenzó el pasado lunes y acabará el viernes 19 de diciembre.

Por el plazo de un año

El principal requisito para ocupar este puesto es ser personal laboral fijo del Ayuntamiento y ostentar la categoría de peón obrero. El desempeño de dicho trabajo está sujeto al calendario laboral establecido por el mencionado servicio.

El candidato propuesto para una de las siete plazas deberá permanecer en él por el plazo mínimo de un año, “sin que se admita renuncia alguna”. La única excepción que se permite es que el designado acceda a un puesto que suponga “promoción profesional”. El resultado del proceso de provisión se publicará en el tablón de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Salario base

Un informe publicado en 2024 revelaba que la mayoría de los enterradores pertenecen al grupo C2 de funcionarios, lo que supone una escala salarial en la que el sueldo base es de 696 euros mensuales. Esto se traduce en 8.353,56 euros anuales, a los que hay que sumar las dos pagas extraordinarias que reciben.

Además de dar sepultura a los finados, extraen los cadáveres cuando caduca el tiempo de una tumba. A ello se suman las labores de albañilería y limpieza de zonas comunes. Servicios, en todo caso, imprescindibles en un cementerio público.