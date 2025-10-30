¿Qué centros comerciales abren el 1 de noviembre en Sevilla?

El Día de Todos los Santos se celebra este 1 de noviembre, un festivo nacional marcado en rojo en el calendario laboral. Si bien este año al caer en sábado no hay puente, se mantiene el espíritu de la festividad, marcado tanto por el recogimiento y el recuerdo a los seres queridos, como por la cada vez más asentada celebración de Halloween.

Entretanto, hay quienes deciden realizar una escapada de fin de semana y, para aquellos que permanecen estos días en la capital hispalense, los centros comerciales se erigen como una interesante alternativa de ocio, gracias a su amplia oferta comercial y gastronómica. Pero ¿qué establecimientos abren el sábado 1 de noviembre?

El Corte Inglés

El gigante multimarca de moda, electrónica, informática, libros y deportes ha decidido en esta ocasión mantener su horario habitual de apertura de 10:00 a 22:00 horas este sábado:

Nervión (Calle Luis Montoto, 122-128)

Plaza del Duque de la Victoria, 8

Sevilla Este (Carretera Sevilla-Málaga, km 1)

San Juan de Aznalfarache (Calle de las Erillas)

Nervión Plaza

Otro centro comercial que no hará excepciones es el Nervión Plaza: abrirá todos los hasta el 1 de noviembre, incluidos los domingos y el propio festivo de Todos los Santos. El complejo, situado justo detrás del Sánchez Pizjuán, cuenta con más de medio centenar de tiendas de moda, sala de cine y una suculenta oferta de restaurantes. Sus horarios serán los siguientes:

Supermercado: de 9:00 a 22:00 horas

Moda: de 12:00 a 20:00 horas; cierra el domingo 2 de noviembre

Restauración: de 9:00 a 1:00 horas

Torre Sevilla

Torre Sevilla, en La Cartuja, se caracteriza por abrir todos los domingos y festivos del año y el Día de Todos los Santos no iba a ser para menos. El área de restauración abrirá de 8:30 a 0:00 horas, la zona comercial de 10:00 a 22:00 horas y el gimnasio de 9:00 a 15:00 horas. No obstante, la zona comercial permanecerá cerrada el domingo 2 de noviembre, Día de Difuntos.

Lagoh

El centro comercial Lagoh, en la Avenida de Palmas Altas, alberga algunas de las principales cadenas de moda, calzado y complementos, varios restaurantes de comida rápida, bolera, rocódromo de escalada y salas de cine. En esta ocasión, las tiendas abrirán el sábado 1 de noviembre en su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas. En lo que respecta a la zona de restauración, permanecerá abierta de 12:00 a 1:00 horas el fin de semana.

Los Arcos

El centro comercial Los Arcos, en la Avendia de Andalucía, congrega en su oferta comercial más de 80 marcas de moda, tecnología y restauración, incluídos un Mediamarkt y un Lefties gigante. Sus tiendas abrirán el sábado 1 en horario habitual de 10:00 a 22:00 horas, mientras que el domingo 2 solo lo hará el cine y la zona de restauración.

Metromar

El Centro Comercial Metromar, en la Avenida de los Descubrimientos de Mairena del Aljarafe, cuenta con una extensa oferta de establecimientos de alimentación (Mercadona), moda (Cortefiel, Mango, Springfield) o deporte (Decimas), así como cine y restaurantes. Este Día de Todos los Santos mantendrá su horario habitual: las tiendas abren de 10:00 a 22:00 horas y, la zona de ocio y restauración, de 12:00 a 1:30 horas.