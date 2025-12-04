¿Qué centros comerciales abren el puente de diciembre en Sevilla?

El puente de diciembre es el último gran evento festivo previo a las vacaciones de Navidad. Los trabajadores más afortunados disfrutarán en esta ocasión de tres jornadas de descanso, entre el sábado 6, Día de la Constitución y el lunes 8, Día de la Inmaculada. No obstante, el calendario laboral y el comercial no tienen por qué coincidir y, de hecho, es raro que las tiendas pasen tantos días cerradas.

Si bien estos días festivos brindan una oportunidad estupenda para realizar una escapada, muchos consumidores aprovechan estos días para adelantar las compras navideñas. En este sentido, los centros comerciales se erigen como una alternativa ideal, que combinan una amplia oferta de comercios de textil y alimentación con zonas de ocio y hostelería, además de ambientación festiva y todo tipo de actividades lúdicas. A continuación, descubrimos qué establecimientos abrirán los días 6 y 8 de diciembre.

El Corte Inglés

El gigante multimarca de moda, electrónica, informática, libros y juguetes ha decidido en esta ocasión mantener su horario habitual de apertura de 10:00 a 22:00 horas tanto el Día de la Constitución como el de la Inmaculada en sus establecimientos de la capital:

Nervión (Calle Luis Montoto, 122-128)

Plaza del Duque de la Victoria, 8

Sevilla Este (Carretera Sevilla-Málaga, km 1)

San Juan de Aznalfarache (Calle de las Erillas)

A cambio, El Corte Inglés cerrará sus tiendas el domingo 7 de diciembre.

Nervión Plaza

Tampoco hará excepciones el centro comercial Nervión Plaza, que suele abrir todos los festivos, incluidos los días 6 y 8 de diciembre. El complejo, situado justo detrás del Sánchez Pizjuán, cuenta con más de medio centenar de tiendas de moda, sala de cine y una suculenta oferta de restaurantes. Sus horarios serán los siguientes:

Supermercado: de 9:00 a 22:00 horas

Moda: de 12:00 a 20:00 horas; cierra el domingo 7 de diciembre

Restauración: de 9:00 a 1:00 horas

Torre Sevilla

Torre Sevilla, en La Cartuja, se caracteriza por abrir todos los domingos y festivos del año y el puente de la Constitución no iba a ser para menos. El área de restauración abrirá de 8:30 a 0:00 horas, la zona comercial de 10:00 a 22:00 horas y el gimnasio de 9:00 a 15:00 horas. No obstante, y de acuerdo con la tónica general, la zona comercial permanecerá cerrada el domingo 7 de diciembre.

Lagoh

El centro comercial Lagoh, en la Avenida de Palmas Altas, alberga algunas de las principales cadenas de moda, calzado y complementos, varios restaurantes de comida rápida, bolera, rocódromo de escalada y salas de cine. Durante el puente de diciembre, las tiendas abrirán el sábado 6 y el lunes 8 en su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas. En lo que respecta a la zona de restauración, permanecerá abierta de 12:00 a 1:00 horas el fin de semana.

Los Arcos

El centro comercial Los Arcos, en la Avendia de Andalucía, congrega en su oferta comercial más de 80 marcas de moda, tecnología y restauración, incluídos un Mediamarkt y un Lefties gigante. Sus tiendas abrirán los días 6 y 8 de diciembre en horario habitual de 10:00 a 22:00 horas, mientras que el domingo 7 solo lo hará el cine y la zona de restauración.

Entrenasas

El nuevo centro comercial del barrio de Entrenúcleos alberga 24 locales de moda, ocio y restauración en la Avenida José Pérez Martí:

Los supemercados Lidl y Cash Fresh abrirán de 9:00 a 22:00 horas los días 6 y 8 de diciembre

Lidl y Cash Fresh abrirán de 9:00 a 22:00 horas los días 6 y 8 de diciembre La zona comercial, con tiendas de moda y calzado como Skechers, Pepco o Xti, permanecerán abierta los días festivos de 10:00 a 22:00 horas

La zona de ocio y restauración, con el buffet de comida japonesa Sushisom y el salón recreativo Sould Park , abre de viernes a sábado de 8:00 a 1:00, y de domingo a jueves, de 8:00 a 0:00 horas.

El gimnasio Fitness Park abre todos los días de 6:00 a 1:00 horas

Metromar

El Centro Comercial Metromar, en la Avenida de los Descubrimientos de Mairena del Aljarafe, cuenta con una extensa oferta de establecimientos de alimentación (Mercadona), moda (Cortefiel, Mango, Springfield) o deporte (Decimas), así como cine y restaurantes. Los días 6 y 8 de diciembre mantendrá su horario habitual: las tiendas abren de 10:00 a 22:00 horas y, la zona de ocio y restauración, de 12:00 a 1:30 horas.