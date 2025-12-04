¿Qué supermercados abren en Sevilla durante el puente de diciembre?

Con la llegada del puente de diciembre, muchos sevillanos aprovechan los días festivos para hacer pequeñas escapadas, organizar reuniones familiares o simplemente escapar de la rutina. Sin embargo, estas fechas también traen consigo algunas dudas prácticas; y una de las más habituales es saber qué supermercados permanecerán abiertos para poder realizar compras de última hora sin contratiempos.

La oferta comercial en Sevilla varía según la cadena y el barrio. En este sentido, no todos los establecimientos siguen los mismos horarios durante festivos como el 6 y el 8 de diciembre. Con el fin de facilitar la planificación, repasamos qué supermercados abrirán sus puertas en la ciudad durante el puente y en qué franjas horarias será posible hacer la compra con total tranquilidad.

Mercadona

Mercadona, la popular cadena valenciana suele cerrar los días festivos. No obstante, según informa desde su página web, permanecerá abierta el Día de la Constitución (sábado 6 de diciembre), en su horario habitual, que puede variar ligeramente en función del establecimiento. Por su parte, el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, todos los supermercados cerrarán sus puertas para que los trabajadores puedan disfrutar del festivo.

Carrefour

En el caso de Carrefour, la empresa cuenta con un localizador web a disposición de todos sus clientes. El objetivo es que cualquier persona pueda consultar la disponibilidad horaria de sus tiendas y evitar así desplazamientos innecesarios. Como podemos comprobar, los horarios de apertura durante el puente de diciembre varían de unos establecimientos a otros:

Carrefour Express de la calle Menéndez y Pelayo, 33. Abre todo el puente, de 09:00 a 22:30 horas.

Carrefour Express Recaredo, 21. Abre todo el puente, de 08:30 a 23:00 horas.

Carrefour Express calle Cardenal Cervantes. Abre todo el puente, de 08:30 a 23:00 horas.

Carrefour Express calle José Laguillo. Abre el 6 y el 8 de diciembre, de 09:00 a 21:30 horas; y cierra el domingo.

Carrefour Express Plaza de la Afalfa. Abre el 6 y el 8 de diciembre, de 08:30 a 22:00 horas; y cierra el domingo.

Carrefour Express Plaza Zurbarán II. Abre todo el puente, de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Sierpes. Abre todo el puente, de 09:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Feria. Abre todo el puente, de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Harinas. Abre todo el puente, de 10:00 a 22:30 horas.

Carrefour Express calle Eduardo Dato. Abre el 6 y el 8 de diciembre, de 09:00 a 22:00 horas; y cierra el domingo.

Carrefour Express calle Zaragoza. Abre todo el puente, de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express ronda Capuchinos. Abre todo el puente, de 10:00 a 22:00 horas.

DIA

DIA también cuenta con un localizador para comprobar sus horarios de apertura. De nuevo, se trata de una cadena con ligeras variaciones entre unos establecimientos y otros. Por norma general, las tiendas abren tanto el 6 como el 8 de diciembre, pero conviene comprobar la franja horaria por si acaso; especialmente, si vamos a ir a primera o última hora del día.

Lidl y Aldi

En principio, las tiendas de Lidl permanecerán abiertas en su horario habitual, de 09:00 a 21:30 horas, a excepción del domingo 7 de diciembre. Mientras tanto, los 11 establecimientos de Aldi en Sevilla podrían abrir los días 6 y 8 de diciembre, aunque con un horario especial.

El Corte Inglés e Hipercor

Finalmente, los supermercados de El Corte Inglés e Hipercor estarán abiertos en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas. Eso sí, en ambos casos cerrarán el domingo. Por lo tanto, existen numerosas opciones para realizar esas compras de urgencia durante el Día de Todos los Santos en Sevilla.