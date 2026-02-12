La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida acumula su tercer 'quejío' de peso en semifinales y enfila la Gran Final

La chirigota de Antonio Álvarez Bizcocho y Pablo de la Prida volvió a dar en semifinales otro quejío firme en sus máximas aspiraciones para el presente Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Ssshhhhh!!! volvió a ofrecer un gran pase cimentado sobre todos en buenos pasodobles y un primer cuplé en el que apareció el humor negro tan característico en esta agrupación. Y es que la idea, la música y la escena siguen funcionando a la perfección a pesar de acumular tras tres pases y a diluirse el factor sorpresa del primer día. La unión con el que fuera autor del segundo premio de chirigotas en 2019, Daddy Cadi, ha dado más empaque aún a la trayectoria consolidada de la chirigota de la San José de la Rinconada en el Falla.

La presentación no se resiente ni un poco a pesar de ser la tercera vez que se escucha, esta vez con un pequeño toque de refresco con la torrijas que han hecho para sus vecinos de balcón, el jurado. Siguen brillando los pasodobles, y ya van seis, gracias a una música cofradiera y hecha a base de marchas donde encajan a la perfección los golpes y a detalles como el rezo exagerado en el comienzo. El primero al tipo, a la renovación de la Semana Santa, donde pide para modernizarla a los hermanos les llamen "bro", para ser más "cercanos" o usando túnicas de "neopreno" porque siempre llueve. Piden que una saeta moderna de "Camilo o Rosalía" y que las marchas sean por "reguetón" y el Tomare le haga la coreografía. El genial remate a quejido es que pide esta renovación para atraer a los jóvenes porque el problema "ya es real" y "no se sabe en Los Caños". Enorme el segundo, con humor y muy crítico, al error de los cribados en el cáncer de mama. Empiezan refiriendose a la detención de Maduro con los "ojos tapados como en una despedida de soltero" y pide a Trump, a lo Fran Rivera, que se lleve a Junma Moreno. Dice que se marcó un "black face de Baltasar", que "echa balones fuera" y "que escurre el bulto" Dicen que las listas de espera sean eternas y cualquier consulta puede aburriste, como cuando le preguntó por la cafetería a un seguridad y lleva esperando dos años la respuesta. Le piden que "piense que lo que ha hecho" con la Sanidad, que los andaluces nos "tomamos a pecho", y que se aplique la palabra "mama", rematando a quejío con que se vaya "pronto a mamarla".

Ssshhhhh!!!, en su pase de semifinales. con el Bizcocho en el centro. / Jesús Marín

Mantienene el nivel en los cuplés, sobre todo en el primero, a las giras de despedida de los grupos, que duran "15 años" y que remata con humor negro a que van a juntarse dentro poco el Rey Emérito y su hermano, al que mató de un disparo accidental. Más corrientito el segundo, aunque muy bien llevado, a su homenaje a "una persona, no va ser a una papelera". El recuerdo es al pregonero... que no resulta ser Manu Sánchez, si no al de Semana Santa. Buen regate.

El popurrí sigue funcionando sin cambiar un ápice con cuartetas que no pierden brillo como el de los vídeos y fotos a los pasos, la Macarena rematado con Jorge Javier Vázquez, el de su sobrina Saranganga o la final, este año muy movida y pegadiza y sin semintalismo. Tienen su Madrugada a la alcance de la mano.