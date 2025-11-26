Cinco ponencias del Valme seleccionadas en el Congreso de la Asociación de Radiólogos del Sur

El Hospital Universitario de Valme ha tenido una destacada participación en el reciente Congreso de la Asociación de Radiólogos del Sur, celebrado en Granada. Su servicio de Radiodiagnóstico presentó una decena de comunicaciones científicas, de las cuales cinco fueron seleccionadas para convertirse en ponencias dentro del programa oficial, gracias a su elevada calidad investigadora.

Los trabajos abarcaron un amplio abanico de temas relacionados con el diagnóstico por imagen, incluyendo avances en técnicas de mama, patología musculoesquelética del pie, malformaciones vasculares poco conocidas, pruebas urgentes para el diagnóstico cardíaco y cerebral, así como casos clínicos complejos y actualizaciones en la clasificación de distintos tipos de cáncer. Según la Junta de Andalucía, estas investigaciones reflejan la versatilidad clínica del servicio y su vocación por mantenerse a la vanguardia en diagnóstico por imagen, además de poner de relieve la importancia de la radiología para detectar y tratar múltiples problemas de salud.

De esta forma, los títulos de la decena de estudios presentados son De la sospecha a la confirmación: biopsia de vacío guiada por mamografía con contraste. Implementación en nuestra unidad de radiología de mamá, Patología de la fascia plantar: un punto más allá de la fascitis plantar, Anastomosis carótido-vertebro basilares. La importancia de su reconocimiento y AngioTAC coronario urgente: revisión y experiencia radiológica en nuestro centro.

Asimismo, estos trabajos también han versado sobre Complicaciones en el cierre percutáneo de la orejuela izquierda: diagnóstico de fugas per y dispositivo mediante angioTAC, Trombosis venosa cerebral: claves radiológicas para el diagnóstico urgente, Riñón en torta: presentación de un caso de ectopia renal cruzada fusionada, Necrosis cortical renal, La nueva clasificación TNM en cáncer de pulmón: implicaciones radiológicas y Actualización del carcinoma del tracto urinario superior.

El Hospital ha destacado la participación de los especialistas internos residentes (MIR), lo que, según sus tutores, refleja tanto la implicación y dedicación de los jóvenes médicos como la apuesta del servicio por una formación de calidad y docencia de excelencia.

La jefa del servicio de Radiodiagnóstico, Susana Rico, valoró positivamente la participación del equipo, asegurando que "estos resultados reflejan el esfuerzo colectivo de un servicio comprometido con la mejora continua, la investigación y la formación. Ver cómo nuestros especialistas y residentes aportan trabajos que alcanzan la categoría de ponencias es motivo de orgullo y un impulso para seguir trabajando en la misma línea".

Por su parte, la radióloga tutora Ana María Cáceres destacó la proactividad de los MIR, entre ellos Celeste Prieto, Javier Ruiz, Daniela Pinerúa, Pilar Ortuño, Blanca Cisneros, Rocío Tenorio y Roberto Broncano, subrayando que "su implicación refrenda el compromiso de nuestro servicio y hospital con la innovación, la actualización científica y la excelencia profesional".