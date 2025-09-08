Un coche acaba montado sobre el quitamiedos de la A-49 en la incorporación desde Castilleja de la Cuesta

Un curioso accidente se ha producido en la mañana de este lunes en la A-49, en concreto en la vía de enlace a esa autovía desde Castilleja de la Cuesta. Un coche ha tomado esa curva de 180 grados de tal manera que ha acabado embistiendo el quitamiedos y montándose encima del guardarraíl. Afortunadamente no ha habido daños personales.

El suceso ocurrió poco después de las ocho de la mañana. Según han informado los Bomberos del Aljarafe, la dotación de Mairena del Aljarafe recibió el aviso a las 8.11 horas y se activó para socorrer al conductor y custodiar la zona.

La salida de la vía del turismo ocurrió en el punto kilométrico 3 de la A-49 en sentido Huelva. La posición en que quedó el vehículo era "muy inestable", según los Bomberos, que necesitaron de la ayuda de una grúa para devolver el coche a su estado natural. En todo caso, ni siquiera necesitaron cortar ese carril de incorporación. Un cono naranja y blanco advirtió al resto de conductores de que había un obstáculo, pero la circulación no resultó afectada porque había espacio suficiente a la derecha del turismo.