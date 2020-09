Un colegio de Sevilla, desbordado de basura a una semana del inicio de curso

Un colegio desbordado de basura. La asociación de padres de alumnos -AMPA Nao Victoria- del CEIP Juan Sebastián Elcano, en Los Bermejales, ha mostrado su indignación por el deficiente estado de limpieza y la falta de mantenimiento que sufre este centro educativo a una semana de que comience un curso en el que deben extremarse las medidas de seguridad e higiene para hacer frente al Covid-19.

Los representantes de la AMPA aseguran que han visitado recientemente las instalaciones acompañados del equipo directivo. Durante este recorrido comprobaron "la grave falta de higiene y salubridad en la que se encuentra". "Clases, pasillos, aseos, zonas comunes y escaleras. Podemos asegurar que el centro no se encuentra en condiciones óptimas de higiene y desinfección de cara al comienzo de las clases", advierten la familias en un comunicado.

Los padres no entienden que las instalaciones presenten dicho estado "deplorable" si se tiene en cuenta que los niños dejaron de acudir al colegio el 13 de marzo, que el personal de limpieza trabajó en junio y julio y que, según se les había informado, se ha realizado "una limpieza especial en verano".

"No entendemos cómo puede el centro estar en tales condiciones: regueros de hormigas en clases y cuartos de baños, cucarachas muertas, restos de meriendas en las aulas y en los patios, acumulación de pelusas y suciedad que no surge de la noche a la mañana, ventanas sucias, mesas y mobiliario con capas de polvo acumulada de meses, suelos de las clases y de los pasillos que no han visto el agua desde hace bastante tiempo y paredes de los pasillos donde, literalmente, te quedas pegado si te apoyas. Además del olor insoportable al entrar en algunos cuartos de baño", refiere la AMPA.

Ante tal situación de "abandono", los representantes de las familias han presentado nuevos escritos al Ayuntamiento de Sevilla (responsable de la limpieza y mantenimiento del centro) y a la Junta de Andalucía para denunciar la situación y pedir una respuesta urgente a dicho problema antes del 10 de septiembre. Los padres también exigen "una solución definitiva a la deficiente labor, ya contrastada desde hace mucho tiempo, del personal de limpieza".

Las familias aseguran que la dirección del centro está haciendo "todo lo que está en su mano para solucionar la situación, por lo que nos mantenemos en constante comunicación y coordinación para ejercer más presión a la Administración".