Cinco colegios de Sevilla, entre los 100 mejores de España

La revista Forbes, conocida por sus listas de referencia, ha realizado por tercera vez un listado de los mejores colegios de España. Un total de 100 escuelas nacionales e internacionales conforman este selecto catálogo, ente los que se encuentran cinco centros de la provincia de Sevilla.

El ratio de alumnos por profesor, la nota media de sus estudiantes, los idiomas que se imparten, las infraestructuras del centro, la diversidad en el colegio, si forma en derechos y seguridad ante delitos sexuales, el precio o cuota mensual, la lista de espera, los porcentaje de antiguos alumnos que lleva a sus hijos, los antiguos alumnos célebres, si es laico o no y si sus alumnos llevan uniforme son algunos de los 36 criterios que tiene en cuenta Forbes a la hora de puntuar a los centros.

Así, en base a estos criterios, la reconocida revista destaca cinco colegios sevillanos entre los 100 mejores de España este 2023. Estos centros son el Colegio San Francisco de Paula (Sevilla), Highlands School Sevilla (Montequinto), International School Andalucía (Sanlúcar la Mayor), St. Mary's School (Sevilla) y Yago School (Castilleja de la Cuesta). Todos ellos son centros privados e internacionales.

Los 5 mejores colegios de Sevilla, según Forbes

Del Colegio San Francisco de Paula, Forbes destaca sus 130 años de historia y que ofrece enseñanza desde los dos años en diferentes lenguas, con especial énfasis en el español y el inglés, hasta Bachillerato Internacional. Entre sus alumnos ilustres, la revista hace referencia a Manuel Losada Villasante, catedrático de bioquímica y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1995; y Teresa Jiménez-Berrecil Barrio, diputada en el Parlamento Europeo.

Highlands School Sevilla es un centro privado y católico fundado en 1992 que ofrece educación desde los 4 años hasta el bachillerato mediante la metodología English Immersion, según informa Forbes. Su sistema de enseñanza se basa en la estimulación temprana, el aprendizaje por descubrimiento y el fomento de la creatividad y la investigación.

El tercer centro de la lista es el International School Andalucía, en Sanlúcar la Mayor, que lleva 11 años ofreciendo el currículo británico de enseñanza complementado con dos asignaturas del curriculum español. Todos los profesores son nativos del idioma que imparten, ofreciendo una inmersión lingüística total en inglés desde el primer día.

También destaca el centro St. Mary's School. Creado en el año 2002, apuesta por un plan educativo en cinco idiomas, donde el alumnado alcanza un desarrollo lingüístico en español e inglés, y un tercer idioma escogido entre francés, alemán y portugués.

La lista la cierra Yago School, ubicado en Castilleja de la Cuesta. De titularidad laica y mixta, en sus aulas el alumnado adquiere un dominio de la lengua inglesa y un avanzado nivel comunicativo de chino como segunda lengua extranjera. Entre sus antiguos alumnos ilustres, Forbes hace hincapié en Jaime de Marichalar, Joaquín Bohorquez, Jaime García-Añoveros, Arturo Santos, Marcos Mora, Ramón Resa e Ignacio Fúster.

15 centros de Andalucía

En total, entre los 100 centros más exclusivos y selectos de España, Forbes identifica a 15 colegios de Andalucía: 5 de Málaga, 5 de Sevilla, 3 de Cádiz y 2 de Almería. Todas estas escuelas son privadas. De hecho, de los 100 colegios españoles, sólo hay 9 concertados y ninguno público.

Los centros andaluces que destacan, además de los sevillanos, son: Aloha College Marbella, British School of Málaga, Colegio Salliver (Fuengirola), Colegio San José (Estepona y Marbella), El Altillo International School (Jerez de la Frontera), Centro Inglés (El Puerto de Santa María), Laude San Pedro International College (Málaga), Colegio Internacional SEK Alborán (El Ejido), Sotogrande International School, y The British School of Almería (Roquetas de Mar).