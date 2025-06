Los colegios de Sevilla alzan la voz contra las "aulas-sauna" ante el riesgo de legionela

"¡No más aulas-sauna! En los días lectivos que quedan, mostremos nuestro rechazo a que se mueran de calor en las aulas". Así de contundentes se muestran desde la organización Escuelas de Verano al denunciar que la ley de bioclimatización -que se aprobó hace cinco años- no se está aplicando. Lo cierto es que la primera ola de calor del fin de curso, que este año ha llegado a un mes de su final, ha convertido evidenciado que muchos centros siguen sin estar preparados para afrontar la subida del mercurio. "La inmensa mayoría de los centros de Sevilla están como cuando se aprobó la norma en 2017", explica a este periódico Teresa Pablo, una de las portavoces de Escuela de Calor. Precisamente durante ese año nació la plataforma que sigue denunciando el estado de los colegios frente al aumento de las temperaturas.

Considera que la refrigeración adiabática -que evapora el agua que reside en el aire- no cumple con la ley de bioclimatización además de "no estar recomendada por los expertos", porque necesita "revisiones rigurosas" ante el "riesgo de legionela y otras bacterias peligrosas". De hecho, en un comunicado califican este sistema como "chapuza" y denuncian que la Junta de Andalucía "no ha hecho sino gastar dinero de fondos europeos en poner refrigeración adiabática en un puñado de centros que asisten ahora a la frustración de ni siquiera poder usar estas instalaciones porque, sin mantenimiento y limpieza, son un peligro de legionela y otras enfermedades respiratorias para los espacios donde se han instalado, lo que los convierten en un riesgo para la salud".

Lo cierto es que, si se buscan responsables dentro de esta guerra, unos señalan con el dedo a los contrarios sin buscar soluciones. "La Agencia Pública Andaluza de Educación ha enviado una carta a los equipos directivos de los colegios e institutos con adiabática instándoles a hacer el mantenimiento de las instalaciones y avisa del peligro de legionela de no hacerlo, pero no se hace cargo del coste económico que ello conlleva", apostillan Escuelas de Carlos en un comunicado y hacen especial hincapié en que "nadie parece haber pensado en las características de una refrigeración que los expertos consideran inadecuada para este uso por estar más indicada para uso industrial".

Ante esta situación anuncian movilizaciones a lo largo de esta primera semana de junio. Varios centros -muchos del distrito Macarena como el CEIP Huerta del Carmen- harán movilizaciones para exigir que se cumpla la ley de bioclimatización.

"Se están limpiando todos los colegios"

Por su parte, el Ayuntamiento ha respondido haciendo hincapié en que "desde hace un mes estamos limpiando instalaciones de bioclimatización. Se están limpiando todos los colegios". Han recordado que sacaron "un contrato menor para comenzar a limpiar antes de que se pusiera en marcha el nuevo servicio de mantenimiento de instalaciones adiabáticas que se ha adjudicado ya y que será el contrato de servicio definitivo para llevar el mantenimiento completo de estas instalaciones". "Este contrato definitivo comenzará a funcionar en breve, cuando transcurran los trámites administrativos correspondientes. Pero insistimos, se están limpiando todos los colegios", indican desde el Consistorio y piden al PSOE "que dejen trabajar y no creen una alarma cuando estamos hablando de los colegios públicos. Estamos poniendo en marcha todos los contratos de mantenimiento necesarios".

Por otro lado, han puesto en valor el Plan Especial Puesta a Punto Colegios por el que van a intervenir en 74 colegios con un presupuesto de 10 millones. "En estos dos años ya hemos actuado en 60 colegios, con una inversión de 3.635.928,85 euros. Durante todo el mandato se van a realizar actuaciones en prácticamente los 103 centros escolares, priorizando las obras de primera necesidad, con una inversión de 17,8 millones", señalan y manifiestan que ya "hemos puesto en marcha un nuevo contrato de mantenimiento que multiplica por ocho al que dejó el PSOE, pasando de 300.000 a 2,5 millones de euros".