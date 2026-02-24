Una colisión entre un coche y una moto en la A-49 en Camas complica la salida de Sevilla

La salida de Sevilla por la A-49 ha registrado importantes complicaciones de tráfico este martes por la tarde a causa de un accidente ocurrido en el entorno del municipio de Camas, que ha provocado retenciones de hasta dos kilómetros.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), la circulación se ha visto especialmente afectada en los primeros kilómetros de la autovía A-49 en sentido salida de Sevilla, donde se han concentrado largas colas de vehículos en plena hora punta de la tarde. Pasadas las 19.00 horas, la circulación lenta del tráfico ya estaba resuelta.

Fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que el siniestro se produjo a las 16:15 horas, en el kilómetro 1 de la citada autovía, dentro del término municipal de Camas. En el accidente se vieron implicados una motocicleta y un turismo, en una colisión cuyas circunstancias no han trascendido por el momento.

Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar han señalado que no se han registrado heridos, por lo que no ha sido necesario realizar traslados hospitalarios.