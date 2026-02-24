La Junta reabre la calle Garrochistas de Pino Montano en doble sentido, afectada por las obras de la Línea 3 del Metro

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda reabre este miércoles al tráfico en doble sentido la calle Garrochistas de Pino Montano, una vez que han finalizado los trabajos de construcción de la losa de cubierta del túnel de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla en esta zona de Pino Montano Norte y se hayan efectuado las actuaciones de reposición del firme y la señalización.

Con esta reapertura, se recupera la circulación en ambos sentidos, mejorando la movilidad y la permeabilidad del barrio. Hasta ahora, la calle Garrochistas solo permitía la circulación en sentido desde la calle Agricultores hacia Cortijo de las Casillas, permaneciendo cortado el sentido contrario. En los últimos días, se han ejecutado los trabajos de aglomerado del tramo que discurre sobre la losa del túnel, así como el pintado de la señalización horizontal. Una vez concluidas estas actuaciones, se restablecerá el tráfico este miércoles 25 de febrero, permitiendo de nuevo el paso desde la calle Garrochistas hacia la calle Estrella Castor y, desde ahí, el acceso al resto del viario del barrio.

Esta reapertura se enmarca en el avance de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla y tiene como objetivo reducir las afecciones a los vecinos, al tiempo que se recupera la normalidad en la circulación de la zona.

Reparación del firme

Por otra parte, desde el pasado domingo se han iniciado los trabajos de reparación del firme de los tramos más deteriorado del pavimento de las calles Agricultores y Mar de Alborán, que se han visto afectadas en los últimos meses por el incremento de tráfico y la afección de las obras, así como por el tren de borrascas de las últimas semanas, que ha agravado su estado.

La reparación está consistiendo en el fresado de 2.500 metros cuadrados de pavimento y la posterior restitución de la capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente. Los trabajos durarán hasta mediados de semana, incluida la reposición de la señalización horizontal de las calles. Este refuerzo del firme se realiza atendiendo a las peticiones de los vecinos del barrio y se integra en una campaña para restaurar las carreteras más deterioradas. Los trabajos se realizan regulando el tráfico, pero permitiendo la circulación al menos en un carril, en horario preferentemente nocturno para limitar la afección.

Estos trabajos se están llevando a cabo en el primer tramo de la Línea 3 Norte del barrio de Pino Montano, el tramo más avanzado de la obra, donde están prácticamente la totalidad de los muros del túnel construidos y se ha ejecutado más de la cuarta parte de la losa de hormigón, es decir, el techo del túnel.

La Línea 3 Norte

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.

Las obras consisten en una doble vía de metro, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.

El tramo norte cuenta con 12 estaciones, una en superficie y 11 subterráneas. El trazado del tramo Norte incluye el paso por cuatro centros sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.