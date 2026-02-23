Una nueva incidencia en el Metro de Sevilla obliga a retirar un tren en plena hora punta

Una nueva avería ha afectado este lunes a un tren del Metro de Sevilla poco antes de las siete y media de la mañana, lo que ha obligado a retirar el vehículo. Al coincidir la incidencia con la hora punta, la retirada del tren ha provocado más tiempo de espera en los andenes, relatan algunos de los viajeros afectados.

Según la información trasladada a la Junta por parte de la concesionaria, sobre las 07:30 horas se ha producido una incidencia en el sistema de señalización ferroviaria en un tren, lo que obligó a retirar dicha unidad.

Ya en Talleres y Cocheras, se comprobó que el tren se había recuperado y estaba 100% operativo.

Según Metro de Sevilla, "el servicio se ha mantenido con la misma frecuencia de paso programada en hora punta (4 minutos) entre todos los trenes, salvo en el tramo en el que faltaba esa unidad, donde el paso fue de 8 minutos".

El último fallo del Metro se registró el pasado viernes 13 de febrero con dos averías importantes. La primera consistió en el desacople de un tren doble en marcha antes de llegar a la parada de Blas Infante, es decir, que se soltó uno de los dos trenes del convoy antes de llegar a esa estación de Los Remedios.

La otra avería se dio en el tramo del Aljarafe sobre las 20:30 horas y obligó a desalojar a decenas de viajeros mediante un tren en paralelo en la vía. Concretamente fue entre las paradas de San Juan Bajo y San Juan Alto, donde un tren quedó detenido. Los viajeros pasaron de un tren a otro para llegar a San Juan Bajo. Una vez ahí había que coger otro tren para llegar a Ciudad Expo.