Una avería en el Metro de Sevilla obliga a desalojar a decenas de viajeros en San Juan Bajo

El Metro de Sevilla ha sufrido este viernes por la tarde dos averías importantes. La primera ha consistido en el desacople de un tren doble en marcha antes de llegar a la parada de Blas Infante, es decir, que se soltó uno de los dos trenes del convoy antes de llegar a esa estación de Los Remedios. El conductor no se dio cuenta de que llevaba un un tren menos hasta llegar a Plaza de Cuba. El incidente tuvo lugar a las 19:00 horas y se solventó en 20 minutos, según la consejería de Fomento de la Junta. La administración tendrá que explicar por qué se han desacoplados esos dos tremes.

La otra avería se ha registrado en el tramo del Aljarafe sobre las 20:30 horas y ha obligado a desalojar a decenas de viajeros mediante un tren en paralelo en la vía. Concretamente ha sido entre las paradas de San Juan Bajo y San Juan Alto, donde un tren quedó detenido. Los viajeros han pasado de un tren a otro para llegar a San Juan Bajo. Una vez ahí hay que coger otro tren para llegar a Ciudad Expo.

El tren que se ha desalojado iba hasta arriba, por lo que el desalojo ha provocado ataques de ansiedad en algunos usuarios que pensaban que el Metro había desacarrilado. Los antecedentes ferroviarios de la tragedia de Adamuz y demás siniestros han metido el miedo en el cuerpo a no pocos pasajeros.

Según el testimonio de viajeros que iban en ese tren que quedó parado en el Aljarafe, "empezaron a escucharse golpes por debajo del tren antes de que se detuviera, hasta que el tren se paró". Otros usuarios explican que "tras unos minutos interminables con ataques de ansiedad, el tren fue desalojado".

En la red social X las quejas de los viajeros se han sucedido desde las siete de la tarde.