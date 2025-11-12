Incidencia en el Metro de Sevilla por un fallo eléctrico en la catenaria

El servicio del Metro de Sevilla se ha visto interrumpido este miércoles entre Blas Infante y San Bernardo por una incidencia en la alimentación eléctrica. Fomento de la Junta dice que el servicio se ha normalizado a las 13:13 horas de este miércoles en esas cuatro paradas afectadas y se van recuperando poco a poco las frecuencias de paso.

Según informó Metro de Sevilla en su cuenta de X "por incidencia en alimentación eléctrica de la catenaria, temporalmente no se presta servicio entre Blas Infante y San Bernardo". Y añade que los trenes circulan en bucle entre Ciudad Expo y Blas Infante y entre Olivar de Quintos y San Bernardo.

Poco antes de la una de la tarde Metro de Sevilla ha actualizado esta información para anunciar que se ha puesto un tren lanzadera entre San Bernardo y Blas Infante. por lo que los viajeros realizan trasbordo en estas estaciones para continuar tu trayecto.

Fuentes de la plantilla señalan que esta incidencia tiene su origen en los recortes en las inversiones en mantenimiento de la infraestructura.

Esta es la versión oficial. A las 12:13 horas se detecta falta de tensión en la catenaria en el tramo entre las estaciones de Blas Infante y Prado de San Sebastián. La línea 1 se mantiene en servicio entre Ciudad Expo y Blas Infante y entre San Bernardo y Olivar de Quinto. Para mantener el servicio en todas las estaciones mientras se solventa la incidencia, se ha implantado un servicio de tren lanzadera entre San Bernardo y Blas Infante (por vía 2), de manera que los pasajeros están realizando el transbordo en esas estaciones. Mientras dure la incidencia, puede afectar en la frecuencia de paso de los trenes, aunque se espera que en breve se recupere el servicio con normalidad.