Usuarios del Metro de Sevilla relatan que este miércoles se han producido tres explosiones en la estación Puerta de Jerez poco antes del fallo eléctrico en la catenaria que ha obligado a suspender el servicio entre Blas Infante y San Bernardo.

Y añaden que los viajeros se han asustado y han empezado a correr escaleras arriba porque el propio conductor del Metro ha recomendado que salieran rápido.

"Yo estaba en el metro se ha escuchado 3 explosiones y ha salido mucho humo la gente se ha asustado han empezado a correr y gritar el conductor del metro ha salido por la cabina diciendo que nos fuéramos rápido", describe el viajero @miguelrb_03 en su cuenta de X.

Desde la consejería de Fomento, administración responsable de la línea, se asegura que no consta que se hayan dado explosiones y que "ha podido ser un chispazo al quedarse sin tensión la catenaria".