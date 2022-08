El comercio de Sevilla recupera las cifras de la prepandemia

Ya lo vaticinó la OCU a principios del verano, cuando anunció que la alta inflación movería a las familias con menos recursos a realizar sus compras durante el periodo de rebajas del verano con el fin de ahorrar, sobre todo, en ropa. Pero son los datos positivos de recuperación del turismo en Sevilla los que han repercutido de forma directa en las cuentas del comercio local, que ha visto como sus cifras ya son similares a las de la prepandemia, año en que el gasto medio en las rebajas por persona rondó los 115 euros y en el que se crearon específicamente para la campaña de descuentos 4.800 puestos de trabajo en Sevilla.

Durante el primer semestre del año, las tiendas de la ciudad han vivido una progresión que llegó a su pico máximo con las fiestas de la primavera. Fechas que también coinciden con un mayor número de turistas en las calles. "El turismo ha incentivado las compras, aunque no podemos decir que, gracias a la campaña de verano, ha habido un repunte porque las rebajas como tal ya no existen", destaca el presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), Tomás González.

González achaca a las medidas "iberalizadoras" que el Gobierno aprobó en 2012, a través de un real decreto ley y que después los distintos Gobiernos autonómicos han respaldado, el hecho del fin de las rebajas "tal y como se concibieron en los 70, para vender los excedentes de la temporada a menor precio. Ahora, existen descuentos durante todo el año, lo que hace perder el aliciente de las rebajas, y hay prendas que se fabrican específicamente para esos periodos de rebajas con precios prefijados para ello. Desde el gremio, estamos solicitando que se restrinja el periodo de rebajas, que vuelvan, que se implante una norma y un tiempo determinado para los descuentos porque, al final, el cliente es el principal perjudicado".

Los comerciantes reclaman que las rebajas se prefijen y dicen no a los descuentos recurrentes

Tras dos años de pérdidas, los comerciantes ven la luz, pero la sombra de una vuelta atrás es alargada: "La inflación, la subida del precio de la energía... prometen un otoño revuelto. Por ahora, hemos vivido un verano similar al de 2019, con un agosto un tanto parado (como siempre) pero una excelente primavera", recalca González.

Tienda física versus tienda 'online'

Otro de los datos que aportan los comerciantes es que, aunque el comercio online es un gigante con el que convivir, cuando de salir de compras se trata, el sevillano tampoco pone impedimentos. "Nuestras cifras durante el periodo de rebajas han sido muy similares al del verano de 2019. Aunque la venta a través de la web o la aplicación ha funcionado, la afluencia en tienda ha experimentado un aumento notable", detallan desde El Corte Inglés, que hace un balance positivo del periodo de descuentos, donde son las compras de ropa y tecnología los artículos más demandados.

Ya inmersos en la vuelta al cole, el centro comercial destaca que ha mantenido los precios con "pequeños ajustes" y facilitado las compras a las familias numerosas con descuentos del 10% en uniformes y ropa infantil, así como con el servicio de cita previa para la selección de uniformes, forrado de libros o financiación. Igualmente, mantienen la bonificación de las compras enmarcadas en la vuelta al cole con un 10% del importe. "Medidas que hacen que este regreso de las vacaciones sea más cómodo y suponga un ahorro a las familias".

El calor, las vacaciones y un turista con menor poder adquisitivo marcan el final de la campaña

"Las compras online se han disparado en las firmas más grandes. Es cierto que las rebajas como tal no existen porque en este tipo de negocios durante todo el año a la misma prenda se le van aplicado descuentos y, aquellas que no entran en el periodo de rebajas, finalmente en web terminan apareciendo en oferta. Estas grandes marcas terminan manteniendo tiendas físicas que les dan notoriedad, pero el volumen importante de ventas lo hacen a través de internet", detalla Maribel, dependienta de una de estas marcas en Los Remedios, y añade: "Todo ha sido progresivo. Al principio, recibíamos los pedidos y los recepcionábamos en tienda; ahora, van directos a la casa del cliente, por lo que no hace falta pasarse por la tienda, lo que provoca también un alto número de devoluciones que, finalmente, en muchos casos te obliga a ir al establecimiento".

El turista 'premium' y sus compras

En la calle Asunción, desde hace un década, y en la céntrica Rosario, desde hace un año, se encuentra La Marché, marca dedicada a la moda de mujer y decoración cuya propietaria, Patricia Muñoz, asegura "haber vendido durante la primavera más que nunca". En su caso, la venta online es importante pero nada comparado con la tienda física: "En Los Remedios, tengo una clientela muy fiel y en el centro nos visitan más los turistas, aunque este mes de agosto, con las altas temperaturas ha sido algo más flojo, además el perfil del turista no es el de otras estaciones del año, que gasta más".

Muñoz agradece la presencia, cada vez mayor, de un turista con alta capacidad adquisitiva, "porque venimos de la pandemia y tenemos que ir a más". Igual opinión guarda Luis Morenas, propietario de Seville Art Gallery, comercio asentado en la calle Rioja y en García de Vinuesa, especializado en bolsos exclusivos artesanales y arte. Morenas notó esta primavera, con el repunte del turista premium, un incremento de sus ventas. "Por eso, en verano, se ha parado algo más nuestro negocio. No entramos en la dinámica de descuentos todo el año; la gente se ha acostumbrado a eso y viene buscándolo, pero si tienes un mínimo de calidad esos precios no se mantienen".

Justo al lado, Castañer, ha visto crecer las ventas de su calzado desde la primavera de este año de forma progresiva. "En cuanto se reanudaron las ferias, tanto clientes locales, como nacionales o internacionales, comenzaron a llenar la tienda y crecieron los pedidos en el comercio electrónico".

Quien ha superado todas las expectativas ha sido la firma de moda Cherubina, quien ha generado este verano más de una cola de espera a las puertas de su tienda en Muñoz Olivé. La marca especializada en invitada reconoce incluso haberse quedado "corta" en la producción de la colección para eventos. "Volvieron las celebraciones, pero no nos imaginábamos esta demanda tan alta", cuenta su dependienta, Pepa de Genado, que destaca el outlet que celebraron a finales de julio como un punto fuerte de ventas que, igualmente, les cogió por sorpresa: "La cola de la gente esperando a que abriéramos la tienda llegó a Sierpes. Pusimos diseños de otras colecciones a precios de entre 25 y 50 euros (el precio medio de nuestros vestidos es de 280-300 euros) y nos dio un impulso muy fuerte".

En el caso de Cherubina, las tiendas físicas (también dispone de una en Madrid) y la online son por igual rentables. "Barajamos los mismos precios. A pesar de la coyuntura económica, no los hemos subido, aunque tampoco los hemos bajado. Tenemos clientes muy fieles que nos respaldan".