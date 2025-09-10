Comienzan las obras en el edificio de la Unión y el Fénix para convertirse en un hotel de lujo

Las obras de transformación del histórico edificio de la Unión y el Fénix, situado junto a Plaza Nueva y la Avenida de la Constitución, han empezado hoy con el objetivo de convertir el edificio en un hotel de lujo de cuatro estrellas, con más de 120 habitaciones. El proyecto supone un paso más en la transformación de este enclave del casco histórico de Sevilla, donde se concentran varios proyectos hoteleros que refuerzan la vocación turística en la zona.

La Gerencia de Urbanismo concedió en enero de 2024 la licencia necesaria para ejecutar la reforma, tras el visto bueno de la comisión Provincial del Patrimonio Histórico, que aprobó el plan con unanimidad. Entre las condiciones impuestas por la comisión, figura mantener intacta la estructura de hormigón que cubre el local orientado a la calle Joaquín Guichot, mantener el carácter curvo del ojo de la escalera suroeste y la zona compensada de la escalera del primer portal de la calle Fernández y González.

El edificio cuenta con una superficie construida de casi 7.000 metros cuadrados y fue proyectado en los años de la Guerra Civil por el arquitecto Fernando Cánovas del Castillo. Conocido popularmente como La Unión y el Fénix, el inmueble funcionó durante décadas como sede de oficinas y despachos profesionales.

En 2011 la aseguradora Allianz lo vendió a la actual sociedad propietaria, gestionada por el despacho de abogados Lener. En 2020 se concedió la primera licencia para su reforma parcial, pero en abril de 2022 la propiedad presentó un proyecto modificado que unificaba los espacios y destinaba el edificio completo a su uso hotelero.

Durante décadas, la Plaza Nueva y sus alrededores se configuraron como un espacio de referencia para el comercio, las oficinas y las entidades financieras. Bancos, despachos y edificios administrativos marcaron la actividad de este entorno, que funcionaba como un centro neurálgico económico de la ciudad.

En los últimos años, la imagen de la plaza ha cambiado con la apertura de hoteles y establecimientos vinculados al sector turístico. Hoy el entorno, consolida una nueva fisonomía orientada a la recepción de visitantes.

A esta estrategia de transformación se le añade el proyecto de Four Seasons Hotel Sevilla, que se ubicará en el edificio Generali de Plaza Nueva. La cadena canadiense, en colaboración con Blasson Property Invesments, invertirá más de 80 millones de euros. El hotel tiene previsto abrir sus puertas para finales de 2027. Contará con 60 habitaciones y suites además de espacios gastronómicos, salones para eventos y zonas de reuniones.

El anuncio oficial se realizó el pasado mes de junio, con la presencia del alcalde, José Luis Sanz, y el CEO mundial de Four Seasons, Alejandro Reynal, además de los socios fundadores de Blassons. Con la entrada en marcha de las obras de La Unión y el Fénix y el desarrollo del Four Seasons, la reorientación de Plaza Nueva apunta hacia una estructura que refuerza la estrategia de la ciudad para atraer a turistas.