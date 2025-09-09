La banda de cornetas y tambores del Dolor de Hellín presenta sus actividades en Sevilla

La banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Dolor de Hellín (Albacete) presenta este viernes 12 de septiembre las actividades que la formación musical manchega protagonizará en Sevilla durante el mes de noviembre dentro de la Feria Cofrade Marco. El acto será a las 20:00 en el espacio Gourmet Experiencia de El Corte Inglés, en la Plaza del Duque. Además se descubrirá el cartel realizado por Nuria Barrera.

El encargado de conducir el acto será el periodista Manuel Lamprea y contará con las intervenciones de la pintora Nuria Barrera; el responsable de comunicación y relaciones institucionales de El Corte Inglés, Francisco Mendoza; la hermana mayor de la cofradía de Dolor de Hellín y representatante de la banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Dolor, Pilar Flores; y el vicepresidente del Consejo de Bandas de Sevilla, Fausto Carlos Moreno.

Marco es una feria temática que aunará la música, el arte y las cofradías con las formaciones musicales referentes de Sevilla como principales protagonistas. Se trata de un punto de encuentro para profesionales y aficionados del sector que se desarrollará los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre en Fibes.