Comienzan las obras de los parques infantiles singulares de Sevilla Este y del Paseo de Europa de los Bermejales

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha iniciado las obras del nuevo parque infantil singular que se ubicará en la calle Fernanda Calado Rosales, en el distrito de Sevilla Este, con una inversión de 518.233 euros.

El proyecto contempla la creación de un parque tematizado inspirado en el mundo de la aviación, único en Sevilla, que se organizará en dos zonas de juego adaptadas a diferentes edades y capacidades con una extensión superior a los 1.000 metros cuadrados entre ambos espacios. El diseño incorpora un gran avión accesible, una torre de control, áreas que recrean espacios aeroportuarios y elementos de juego simbólico que fomentan la imaginación, el aprendizaje y la interacción social.

Esta actuación permitirá transformar este entorno en un espacio de juego innovador, inclusivo y de alto valor educativo, concebido como un nuevo referente infantil en la ciudad.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que “con el inicio de estas obras avanzamos en la creación de parques infantiles singulares, pensados para que todos los niños y niñas puedan jugar juntos, aprender y disfrutar en espacios seguros, accesibles y de alta calidad”. Rincón ha destacado que “este nuevo parque refuerza la apuesta del Ayuntamiento por dotar a los barrios de espacios públicos que combinan juego, educación e inclusión”.

Recreación del parque singular de la calle Fernanda Calado Rosales de Sevilla Este / Ayuntamiento de Sevilla

Desde el punto de vista técnico, el parque ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal y seguridad, incorporando rampas, plataformas amplias, itinerarios accesibles y juegos a nivel de suelo que permiten el uso autónomo por parte de menores con distintas capacidades. El conjunto contará con pavimento continuo amortiguador y tematizado, con contraste cromático, así como elementos de estimulación motora, cognitiva, sensorial y social, incluyendo paneles braille y juegos inclusivos integrados de forma natural en el espacio.

La actuación se enmarca en el programa municipal de renovación y modernización de las áreas de juego infantiles, con especial atención a los parques singulares que aportan identidad, calidad urbana y cohesión social a los barrios.

Parque infantil singular en el Paseo de Europa de Los Bermejales

En paralelo, el Ayuntamiento está ejecutando también las obras de otro parque infantil singular en el Paseo de Europa, en Los Bermejales, que ocupará una superficie aproximada de 1.300 metros cuadrados.

La delegada Evelia Rincón en la visita a las obras del parque infantil singular de Sevilla Este / Ayuntamiento de Sevilla

De este modo, el gobierno municipal avanza en la creación de una red de grandes áreas infantiles temáticas e inclusivas distribuidas por distintos distritos de la ciudad, reforzando el compromiso con una Sevilla pensada para la infancia y las familias.

A estas obras hay que sumar las que están en marcha y concluidas en la relación al proyecto de instalación de cinco parques infantiles con juegos inclusivos en distintos puntos de la ciudad con una dotación superior a los 550.000 euros. En este sentido, las intervenciones en el Parque de la Rosaleda y la Buhaira se encuentran en la fase final. Ya están concluidas las actuaciones de renovación y mejora en los parques infantiles de la Graham Bell (Triana), en la plaza Farmacéutica Margarita González (barriada Pedro Salvador junto a la avenida de Jerez) y en la calle Japón (Sevilla Este).

El gobierno municipal está reforzando su apuesta por la renovación de los parques infantiles de la ciudad, con una inversión cercana a los 4 millones de euros destinada a crear áreas de juego modernas, inclusivas y seguras. Una línea de trabajo que persigue transformar espacios deteriorados en entornos renovados y adaptados a las necesidades de las familias, avanzando en un modelo de ciudad más amable y pensada para la infancia.