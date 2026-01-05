Condenan al Ayuntamiento de Sevilla a pagar 1.600 euros a un policía local que reforzó el turno de noche

Una juez de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento de la capital a pagar a un policía local unos 1.600 euros más intereses, por unos trabajos en el turno de noche que el agente desempeñó durante el verano de 2023. El Consistorio se negaba a pagar el plus de nocturnidad completo, alegando que no tenía dotación presupuestaria y que este gasto no contaba con el visto bueno de la intervención municipal.

El origen del pleito, que ha ganado el sindicato CSIF al Consistorio, se remonta al verano de 2023. Por esas fechas, la Policía Local tenía un grave déficit de personal en el turno de noche. Hay un turno fijo de noche, la Unidad de Intervención Nocturna (UIN), por el que los agentes que la integran cobran un plus especial por trabajar siempre de noche, al considerarse este horario como más penoso que el resto. En verano de 2023, la UIN se quedó con una dotación muy escasa, por lo que la Jefatura decidió reforzar temporalmente la unidad con 12 agentes de otras unidades.

Esta convocatoria se publicó en la orden del cuerpo, el documento por el que la Jefatura se comunica oficialmente con todos los agentes. Se presentaron varios voluntarios y se acordó la incorporación de los mismos por orden de antigüedad. No era la primera vez que se hacía un refuerzo de este tipo, y siempre lo habitual había sido que los agentes que se incorporaran percibieran el plus de nocturnidad en las mismas condiciones que los adscritos a la UIN, durante el tiempo que durara este refuerzo temporal.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla se opuso a pagar este plus alegando que los cambios en los turnos de trabajo "se llevaron a cabo sin contar previamente con la preceptiva fiscalización por parte de la Intervención" municipal. Los cambios, insistía el abogado del Consistorio, "no fueron comunicados ni autorizados con anterioridad por los órganos competentes", por lo que entendía que el "mero hecho de un cambio de turnicidad no supone alteración sustancial de las condiciones estructurales del puesto que justifique el cambio del complemento específico".

Es decir, para el Ayuntamiento, los policías locales que reforzaron el turno de noche no tenían que cobrar más por ello. Igualmente, el Consistorio exponía que "es necesario acreditar un número de horas mensuales realizadas en el turno de noche", que no consideraba acreditadas porque los cuadrantes que se presentaron no incluían los cambios realizados.

CSIF presentó varios escritos reclamando estos pagos al Ayuntamiento, pero siempre fueron denegados. Finalmente, el sindicato llevó el caso a los tribunales. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Sevilla ha dado la razón al policía local y obliga al Ayuntamiento a pagarle los 1.600,40 euros que adeuda al agente por el plus de nocturnidad en el periodo comprendido entre el 3 de julio y el 31 de octubre de 2023, que fue el que el policía estuvo trabajando exclusivamente en el turno de noche.

Durante el juicio declararon tanto el anterior jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga, como el inspector jefe de la UIN. El primero fue quien convocó el refuerzo y expuso que no era la primera vez que se hacía algo similar para tener más agentes en turnos que han quedado debilitados. De hecho, dijo que lo hacía todos los veranos y que contaba con el respaldo del delegado de Seguridad Ciudadana, pues la gestión "es complicada y no se pueden tramitar expedientes", tal como consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico.

Medina corroboró que el policía demandante había trabajado todo el verano en el turno fijo de noche. En cuanto a la discrepancia entre el cuadrante presentado por el Ayuntamiento y el aportado por el agente, el ex jefe del cuerpo expuso que "una cosa es la previsión desde principios de año y luego la realidad del día a día, que eso pasa habitualmente y en verano la falta de organización es un despropósito y el número de patrulleros era escaso y había que reforzar para conseguir yn número seguro, y que Personal lo sabía perfectamente".

También apuntó que "no es la primera vez que surgen problemas para pagar", que "siempre hay problemas para que se cobre la noche" y que el refuerzo es "voluntario y de antemano saben que si van a ese turno es porque cuentan con el complemento".

Por su parte, el jefe de la Unidad de Intervención Nocturna explicó que tenían "un grave problema de recursos humanos" en este grupo, "sobre todo en verano por el tema de las vacaciones". Este mando también acreditó que el policía demandante realizó trabajos exclusivamente en su unidad durante el verano de 2023, y también expuso que hay una discrepancia entre "la realidad y lo que aparece en el sistema" en cuanto a los turnos de los policías locales. Esto se debe a que el procedimiento administrativo de cambio es más lento, y "de forma informática no le aparece en el turno que debería, algo que no debería ocurrir, pero que cada unidad tiene un sistema interno de servicios que no casa con el del Ayuntamiento".

Con estos dos testimonios, el juzgado considera acreditado que el policía local trabajó en el turno de noche en verano de 2023, y por tanto le corresponde la remuneración que reclama.