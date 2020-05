Coronavirus: El Sindicato Médico de Sevilla alerta de falsos negativos en los test rápidos a los sanitarios

¿Se están colando como resultados negativos casos de personas que sí estaban contagiadas por coronavirus? Es la pregunta que desde el Sindicato Médico de Sevilla llevan varias semanas planteándose y pidiendo explicaciones al Gobierno andaluz a fin de que se les proporcionen "los informes que respalden la fiabilidad de los test rápidos que la Junta está realizando a los sanitarios" y que están teniendo como resultado una "avalancha de resultados negativos" en profesionales, asegura el sindicato "con síntomas claros", lo que supone "un perjuicio adicional a los facultativos infectados".

El presidente de este sindicato, Rafael Ojeda, afirma que han solicitado estos informes a la Dirección General de Profesionales y asegura que tiene razones para poner en duda la fiabilidad de esta prueba que se está realizando de forma masiva entre la sociedad y a la que el SAS somete a sus profesionales ya que son "varias las queja de sanitarios" que tras presentar "síntomas evidentes de contagio" y dar negativo en los test han recurrido a laboratorios privados y han confirmado su contagio tras someterse a una prueba PCR.

"Tenemos la sensación de que no sirven para nada y esto nos está preocupando cada vez más. Si no nos podemos fiar de unos test, para qué los hacemos. Sabemos de compañeros que tuvieron una PCR positiva tras acudir a un laboratorio privado y que con el test de anticuerpos dieron negativo, lo cual no tiene sentido.La situación actual es un verdadero desastre, con compañeros a los que no se quiere tramitar la baja, a pesar de encontrarse clínicamente afectados, mientras los test son negativos, o que se ven obligados a recurrir a laboratorios privados asumiendo el coste del test, porque los del SAS no llegan, no son fiables o no se les realizan porque no cumplen criterios", afirma Ojeda.

El sindicato ha solicitado a la Dirección General de Profesionales conocer los informes que respaldarían la fiabilidad de los test de anticuerpos

En este sentido alerta de la existencia de falsos negativos entre los profesionales sanitarios que están provocando que "un facultativo infectado, en lugar de ser dado de baja y aislado, siga activo en su puesto de trabajo propagando la infección con el riesgo que supone para el propio trabajador, sus compañeros y sus pacientes y causándole un perjuicio personal y laboral".

Los test rápidos de anticuerpos son pruebas que se realizan mediante la extracción de sangre completa (venopunción) o análisis de sangre capilar (punción digital). Estos test miden si hay inmunoglobulinas contra el virus, es decir, si hay anticuerpos. En caso positivo, es que el paciente ha estado en contacto con el coronavirus, haya tenido síntomas o no.

No obstante, Ojeda plantea que esta prueba tiene una "sensibilidad bajísima" que está provocando que entre los sanitarios se estén detectando "muy pocos positivos". Razón por la que asegura "varios centros de la comunidad han suspendido su realización por existir dudas razonables acerca de su fiabilidad".

Desde el Sindicato Médico de Sevilla advierten de que "estos resultados no son creíbles" y urgen al Gobierno andaluz la extensión de la realización de pruebas del tipo PCR entre los sanitarios para "evitar la transmisión de la infección entre los profesionales y a la población, además de proteger a las familias y contactos de aquellos".

"No podemos tolerar que compañeros sintomáticos sean obligados a trabajar, tengan dificultades para obtener la baja o esta no sea registrada como accidente de trabajo, todo ello porque sus test de la Señorita Pepis arrojan resultados negativos", denuncia.

En este sentido, las conocidas PCR que se realizan en los laboratorios detectan el agente causal, es decir, el RNA (material genético) del coronavirus SARS-CoV-2 y sirve para saber si el paciente está infectado y si puede ser contagioso. Se realiza mediante la extracción de una muestra con un hisopo que se introduce en la nariz o en la boca del individuo para extraer una muestra nasofaríngea donde puede encontrarse el virus.

No en vano, sobre la idoneidad y fiabilidad de estas pruebas se han pronunciado también los expertos que, según varios estudios publicados, advierten de que para conocer la fiabilidad de una prueba en Medicina hay que tener en cuenta su sensibilidad y su especificidad. La sensibilidad consiste en detectar positivos y la especificidad, en la posibilidad de confirmar que esos positivos realmente lo son, así como para poder diagnosticar negativos. No hay ninguna prueba que sea 100% sensible y específica, ya que todas tienen sus límites.

Por ejemplo, la sensibilidad de la PCR según los estudios consultados es muy buena y depende, sobre todo, de si la muestra se ha recogido bien. En cuanto a su especificidad es casi del 100%. Es decir, si se localiza RNA del virus en la muestra que se ha extraído del paciente significa que este individuo tiene la Covid-19. Por su parte, los test de anticuerpos cuentan con una sensibilidad de, en el mejor de los casos, el 80-85%, aproximadamente. Su especificidad está en torno al 90%-92%.

La Seimc advierte de que los test rápidos no son recomendables en los sanitarios si no se complementan con una PCR

Es más, un informe hecho público a finales de abril por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) constata la baja sensibilidad de este tipo de test, ante la necesidad de que el paciente tenga síntomas desde varios días antes para conseguir resultados suficientemente precisos y advierte del gran número de falsos positivos y falsos negativos que se está detectando entre los profesionales sanitarios y en las residencias de mayores, casos en los que advierte que estos test rápidos no son recomendables si no se complementan con una PCR, una prueba mucho más segura. "La experiencia está demostrando que los valores de sensibilidad de los test pueden no ser del todo fiables. La utilidad de un test de anticuerpos para detectar contactos infectados de casos confirmado de profesionales sanitarios o sociosanitarios asintomáticos puede ser muy baja: tras haberse producido el contacto, no habrá pasado tiempo suficiente (salvo que se demore el test expresamente) para que se haya generado en la persona en cuestión una respuesta inmunitaria detectable", subraya la Seimc.

Desde el Sindicato Médico, se preguntan "el interés que tiene el SAS en seguir realizando a los profesionales test que ni siquiera convencen a algunos de sus directivos". "¿Acaso pretende ofrecer pasado un tiempo unos datos que demuestren que el porcentaje de profesionales contagiados es muy bajo? Por si acaso, le advertimos que esos resultados no serán creíbles", recoge el sindicato en un comunicado.

"Animamos a todos los compañeros que se sientan perjudicados por el uso caótico de estos test sin fiabilidad que contacten con su delegado del Sindicato Médico para emprender las acciones sindicales y legales necesarias para proteger sus intereses y reclamar las indemnizaciones a las que tuviera derecho por el daño sufrido", concluye la denuncia pública.