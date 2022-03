El coronavirus eclipsa por segundo año a la gripe en Sevilla

Ya ocurrió el invierno pasado y se ha vuelto a repetir éste. El coronavirus se ha vuelto a imponer este año a la gripe en Sevilla. Si en la temporada 2020-2021 los casos gripales no circularon, en la 2021-2022 la presencia de la gripe sigue siendo algo testimonial, según han confirmado a este periódico fuentes de la Administración sanitaria que, aunque no facilita la tasa de gripe que se registra, sí asegura que los números durante la pandemia son de los más bajos de los que se tienen registro.

Son muchos los factores relacionados con esta circunstancia, pero todos ligados a la pandemia: la mayor presencia del coronavirus, la coincidencia de síntomas y el uso de mascarillas hacen que los casos de gripe detectados hayan marcado mínimos. También el incremento de la vacunación antigripal ha ayudado al desplome de casos en la provincia de Sevilla.

"La gripe es una enfermedad respiratoria de transmisión por gota y, como ha pasado con otras de similares características, desde que se usa la mascarilla, el lavado de manos y la ventilación de los espacios cerrados han minimizado su incidencia", indica la médico de familia en el centro de salud de Amate, Ana Palomo.

La facultativa asegura que por su consulta no han pasado hasta la fecha casos confirmados de gripe. Es más, casi no se han notificado casos de sospecha. "Es un fenómeno inédito, pero es lo que está pasando", afirma. "Personalmente no he visto ninguna sospecha en consulta en todo el invierno o las que hemos visto se han terminado confirmando como Covid. Igual, sí hay gripe, pero me atrevo a decir que está totalmente eclipsada por el Covid. Los pacientes que han llegado con síntomas gripales a consulta, han terminado confirmado su positivo en coronavirus y a partir de ahí la gripe pasa a un segundo plano y no se llega a diagnosticar", añade la doctora Palomo.

De hecho, según la profesional, este invierno, y sobre todo durante el mes de enero, lo que ha traído de cabeza a la Atención Primaria, ha vuelto a ser, también por segundo año consecutivo, el coronavirus. "Pasamos semanas muy complicadas en enero. La situación ya es muy diferente y clarísimamente, sí, estamos viendo una importante retirada de la ola de Covid. Hemos pasado de recibir comunicados por auto test que ocupaban de siete a ocho folios a prácticamente no llenar una carilla", explica.

Respecto a las noticias sobre los repuntes de gripe que se están registrando ahora en el Norte del país, la médico señala que "siempre hay que estar preparados", pero apunta a la peculiaridad de la climatología en la provincia como clave en la probabilidad de que esos rebrotes lleguen aquí. "Los seguimientos se siguen haciendo hasta junio o julio por lo que todavía es posible que aparezcan casos, pero sí es cierto que a medida que haga mucha calor la incidencia de enfermedades respiratorias baja", sostiene.

La importancia de la vacunación

En cualquier caso, son varias las claves que están detrás de este cambio de tendencia en la provincia sevillana. Junto a las medidas anti-Covid, como mayor higiene de manos, el uso del gel hidroalcohólico, la ventilación y la mascarilla, también la mayor inmunización antigripal han contribuido a esa caída en picado de los contagios y, por consiguiente, de las hospitalizaciones.

En Sevilla, la campaña de vacunación contra la gripe se cerró a finales de enero con un 20% más de mayores de 65 años vacunados respecto a las cifras anteriores a la pandemia. En concreto, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha administrado en la provincia esta temporada 379.552 vacunas antigripales de las que 228.031 las han recibido los sevillanos y sevillanas mayores de 65 años. Por su parte, 5.782 se han puesto en centros residenciales y otras 5.845 y 17.007 dosis se han repartido entre embarazadas y personal sanitario y sociosanitario, respectivamente.

Las coberturas alcanzada responden, por un lado, a que la Administración, a fin de inmunizar a la población contra la gripe y que no se solapara con el Covid, lo que podía hacer colapsar el sistema sanitario, aumentó el número de dosis disponibles; y, por otro, al hecho de que los ciudadanos hayan estado más predispuestos a inocularse ante la situación epidemiológica imperante. Además, las dosis administradas en esta campaña han sido tetravalentes, las que más protegen porque inmunizan contra cuatro cepas.

En la campaña de 2018-2019, 81 personas fallecieron en Andalucía a causa de complicaciones provocadas por la gripe, según datos de la Junta de Andalucía, y hubo 429 casos graves de gripe de enfermos hospitalizados. Antes de la aparición del coronavirus, las complicaciones de la gripe traían consigo un importante número de ingresos hospitalarios cada año, en especial en los mayores de 65 años y de personas con patologías crónicas, muchas de las cuales acababan en unidades de Cuidados Intensivos (UCI).