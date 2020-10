El coronavirus no da tregua al sistema sanitario en Sevilla

"Hay un colchón importante para hacer frente a la evolución de la pandemia". Así, sin alarmas, describió ayer el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, la situación en la que se encuentran los hospitales andaluces, y por ende de la provincia de Sevilla, para afrontar, desde el punto de vista asistencial, la presión de la segunda oleada del coronavirus.

No obstante, las cifras diarias que cada día actualiza el gobierno andaluz no invitan a la esperanza. Los datos globales aportan 28 nuevas entradas en los hospitales de la provincia en las últimas horas, un dato, hay que destacar, que se reduce considerablemente tras alcanzarse el miércoles los 82. En el caso de las UCI, afortunadamente, el número de ingresos no crece en la misma proporción, aunque la última jornada deja cinco ingresos más, y es la cifra más alta desde principios de mes.

Estos datos se traducen, de forma real, en 518 hospitalizaciones totales, de las cuales 48 son pacientes críticos. Este incremento supone 30 ingresos más respecto al día previo y 158 si se comparan estos datos con las hospitalizaciones que había en Sevilla hace apenas una semana.

Este aumento progresivo de hospitalizados por coronavirus, sobre todo en la última semana, se traduce en un porcentaje de ocupación sobre el total de camas disponibles, según los datos aportados ayer por el consejero de Salud, del 14% en el Hospital de Valme, del 12,7% en el Virgen del Rocío y un 10% en el Macarena, el menos afectado hasta el momento en esta segunda oleada del virus.

Menos optimista se mostró ayer el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, quien, a través de un comunicado, denunció la "preocupante situación" que atraviesan los centros sanitarios de la provincia hasta el punto de que, "en la mayoría de ellos, se están están empezando a superar las cifras de ingresos de la primera oleada" del virus, por lo que, apuntan, "el sistema podría llegar al colapso en varias semanas".

De este modo, y, aunque el sindicato denuncia el "apagón informativo" de ciertos hospitales como el Virgen del Rocío para obtener datos actualizados de las hospitalizaciones, Ojeda destaca que, en base a la información aportada por los propios profesionales sanitarios al frente de la pandemia, la situación hospitalaria podría pasar convertirse en "crítica si no se contiene la pandemia de manera urgente y efectiva".

En este sentido, señala que el Virgen del Rocío, uno de los que soportan una mayor presión asistencial en estos momentos con tres plantas completas con enfermos Covid y donde el titular de Salud anunció ayer la adaptación de recursos y espacios ante las nuevas necesidades, "apenas llegó a superar los 120 ingresos en la pasada primavera", mientras que, asegura el sindicato, con fecha de 22 de octubre cuenta con "casi 150 pacientes ingresados por Covid, de los que 22 están en UCI". Por su parte, el Hospital Virgen Macarena cuenta con "87 ingresos, de los cuales siete están en UCI" mientras el Hospital de Osuna "tiene 76 hospitalizados, siete de ellos en UCI".

Respecto a la situación del Hospital de Valme, y con fecha de 21 de octubre, el centro contaría con 107 enfermos ingresados, 12 de ellos en UCI. Mientras que el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe contaba hasta el día 19, la fecha más reciente de la que el sindicato ha podido localizar datos, con 50 ingresos de Covid, de los cuales diez corresponden a UCI o críticos.

"Gracias al esfuerzo que están realizando los facultativos y el resto de los profesionales sanitarios, el sistema no se ha saturado por el momento, pero los ingresos no dejan de aumentar, y, si no se adoptan medidas urgentes, tememos que el sistema se colapse en pocas semanas. Es necesario que tanto la población como las autoridades sanitarias tomen conciencia de la gravedad de la situación para que se pongan en marcha medidas inmediatas que frenen la transmisión de la enfermedad. De otro modo, la situación a finales de año será crítica", advierte el portavoz de la principal central entre los galenos sevillanos.

Por último, y respecto a la "dificultad" para obtener los datos de ingresos hospitalarios, el sindicato destaca que es "intolerable" que los centros no proporcionen a diario información precisa sobre la situación actual, pese, asegura, "habérsela pedido de manera oficial y reiterada".

"Esta opacidad es inadmisible en una sociedad democrática, dificulta la concienciación de la sociedad en la lucha contra la pandemia y alimenta el alarmismo y la desconfianza de la población hacia las autoridades sanitarias", incide.