Cortada la conexión ferroviaria Sevilla–Huelva por la avería de un tren de mercancías

La línea ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha quedado interrumpida pasadas las 10.00 horas de este martes debido a la avería de un tren de mercancías privado, que se ha quedado detenido a la altura del municipio de Salteras, en Sevilla.

Según ha comunicado Adif, la incidencia afecta también a la circulación entre Valencina de la Concepción y Santiponce, así como al tramo de Salteras de la línea C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla, lo que está provocando importantes alteraciones en el servicio.

El convoy averiado es el mercancías TR 61390, operado por Tracción Rail (Grupo Azvi), que había partido de Fuenlabrada (Madrid) con destino Huelva y que ha quedado detenido por una avería que ha inutilizado su locomotora.

Para resolver la situación, Renfe ha movilizado una locomotora de auxilio, el RM 50332, procedente de Majarabique, con el objetivo de retirar el tren bloqueado y restablecer cuanto antes la circulación.

Por el momento, todos los trenes de Media Distancia entre Huelva y Sevilla permanecen afectados, así como los servicios de Cercanías del Aljarafe, causando retrasos y cancelaciones.