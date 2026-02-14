Corte total de la calle Antonio Bienvenida y otras vías adyacentes para el montaje de la Feria de Abril

El Ayuntamiento de Sevilla cortará al tráfico totalmente la calle Antonio Bienvenida, así como las calles adyacentes Rafael Gómez Ortega, Ignacio Sánchez Mejías y Curro Romero, debido al avance de los trabajos de montaje de la Feria de Abril de 2026. Está previsto que el corte al tráfico general de estas vías se lleva a cabo a partir del lunes 16 de febrero.

Se ha diseñado un itinerario alternativo que incluye las siguientes vías: Puente de las Delicias, avenida de Juan Pablo II, calle Alfonso de Orleans y Borbón, avenida Flota de Indias y avenida Presidente Adolfo Suárez, según indicaron fuentes del Ayuntamiento hispalense.

Tambien se reordenará el trádico en la calle Remeros de Sevilla, y se convertirá el aparcamiento en batería actual a estacionamiento en cordón, para facilitar el acceso a las instalaciones del Club Náutico.