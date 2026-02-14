Así avanzan las obras de reforma de la Plaza Nueva

Las obras de reforma de la Plaza Nueva para “recuperar su imagen más auténtica y genuina, inspirada en sus valores y contornos de origen” avanzan a buen ritmo. Actualmente se han retirado las losas blancas del perímetro para proceder a su sustitución. Las de mármol de colores blanco, gris y rojos y chinos con mosaicos decorativos que rodean a la escultura de San Fernando se reformaron y están listas.

La intervención adjudicada a la empresa Martín Casillas finalizará en la primavera de 2027.

En el siguiente nivel se colocará solería de mármol blanco con propiedades especiales para evitar que resbalen con el agua de lluvia. En el nivel siguiente va solería de adoquín de granito gris y solería de granito gris quintana. El lado donde está el Hotel Inglaterra lleva adoquín de Gerena. A la renovación de estos pavimentos, se añadirá también un tramo de calzada que conecta las calles Zaragoza y Méndez Nuñez, actualmente en ejecución.

Con un presupuesto que supera los 4,5 millones y un plazo de ejecución de 18 meses, los trabajos comenzaron el pasado noviembre, tras las obras preliminares llevadas a cabo en la solería del entorno de la estatua de San Fernando.

El desarrollo de esta actuación no interferirá en dos de las celebraciones más importantes de la ciudad como son la Semana Santa y la Navidad. El tranvía sí se ha limitado por esta obra de forma que la parada del Archivo de Indias es la última, en principio, hasta el mes de marzo.

El espacio central de la plaza ha recuperado su dimensión original con una ampliación desde los 88 x 48,07 metros hasta los 105,7 x 59,45 metros a base de mármol blanco, gris y rojo. La fase previa de este proyecto integral se inició en octubre del pasado año y se centró en la trama central de mármol y cuadrículas de chinos que delimitan a ambos lados el monumento del Rey Santo.

Se devuelve al espacio central las dimensiones que tenía antes de la obra realizada para la instalación del tranvía, cuando la plaza fue recortada para ubicar uno de los andenes en el lateral sur. Se amplían los frentes este y oeste en unos siete y diez metros, respectivamente, y los laterales norte y sur en seis metros por cada lado.

La reforma incluye las redes de saneamiento y abastecimiento para solventar el encharcamientos en el espacio central y bajo los enchinados.

El alumbrado público se renueva con uno monumental de la fachada del Ayuntamiento y de la escultura ecuestre de San Fernando. Se actuará recolocando y unificando los elementos del alumbrado público para que tengan simetría.

En arbolado, se plantan once nuevos plátanos y cuatro nuevos naranjos en total. Se trasplantan cuatro palmeras que no mantienen la simetría de la composición.

Por último, se desplazarán y simplificarán los múltiples elementos existentes de mobiliario urbano, tanto los vinculados al transporte público (marquesinas y estaciones de Sevici) como otros de diverso uso (carteles, soportes…).

Para ver el plano de cómo queda la Plaza Nueva, pulsar aquí.