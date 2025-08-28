Todos los cortes y desvíos de Tussam por las obras en Menéndez Pelayo

Las obras de Emasesa en la Avenida Menéndez Pelayo provocan cortes de tráfico en Sevilla a partir de las 8.00 horas del jueves 28 de agosto en el tramo comprendido entre La Florida y Luis Montoto, sentido Puerta Osario.

El cierre, con una duración estimada de tres semanas, obliga a Tussam a modificar los recorridos de varias de sus líneas. En concreto, se ven afectadas las líneas 1, C4, A1 y A8, que circularán por itinerarios alternativos mientras permanezca en vigor la restricción.

Las rutas alternativas son las siguientes:

Líneas 1, C4 y A1 : Menéndez Pelayo, La Florida, Amador de los Ríos, José Laguillo, María Auxiliadora y continuación por su recorrido habitual.

: Menéndez Pelayo, La Florida, Amador de los Ríos, José Laguillo, María Auxiliadora y continuación por su recorrido habitual. Línea A8: Menéndez Pelayo, La Florida, Amador de los Ríos, Gonzalo Bilbao, María Auxiliadora, Glorieta Cruceiro y regreso a su itinerario normal.

Durante este tiempo quedan suprimidas las paradas en la calle Recaredo, en sentido Puerta Osario.

Para facilitar el servicio, se han habilitado paradas provisionales en la calle Amador de los Ríos, compartidas con las líneas 24 y 27.

Alternativas de movilidad

Los cortes obligan a redistribuir el tránsito de autobuses en una de las arterias clave de la ciudad.

La recomendación para los usuarios es prever tiempos adicionales de desplazamiento y utilizar las paradas provisionales de Amador de los Ríos, que concentrarán varias líneas en servicio.

Los cortes y desvíos están provocados porque Emasesa, ha comenzado las obras de renovación de un tramo de la red de saneamiento en la calle Recaredo, específicamente entre la Plaza Carmen Benítez y la calle San Alonso de Orozco. Estas actuaciones forman parte de las labores de conservación programadas por la empresa de aguas y tienen como fin mejorar la eficiencia y garantizar el correcto funcionamiento del sistema a largo plazo, así como la calidad de vida de los vecinos.