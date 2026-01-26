Cortes de tráfico en la avenida Kansas City de Sevilla a partir de este lunes: esta es la zona afectada

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, pondrá en marcha este lunes 26 de enero una actuación para la renovación de la red de saneamiento en la calle Auxiliar de la avenida Kansas City, concretamente en el tramo comprendido entre la calle Samaniego y el número 39.

Los trabajos tendrán una duración estimada de 28 semanas y contemplan la sustitución integral de la red de saneamiento actual, que se encuentra al final de su vida útil. El objetivo de la intervención es mejorar la eficiencia hidráulica y garantizar un correcto funcionamiento del sistema en episodios de lluvias, según ha señalado el Consistorio en una nota informativa.

La obra cuenta con un presupuesto de 994.545,67 euros (IVA incluido) y abarca la renovación de la conducción principal, así como la sustitución de acometidas e imbornales. Además, se procederá a la reposición del firme de la calzada y de los acerados afectados, junto con la ejecución de una nueva capa de rodadura en toda la zona objeto de la actuación.

Con motivo de la ejecución de las obras, se llevará a cabo el corte total del tráfico rodado en la vía de servicio de los números impares de la avenida Kansas City, dentro del tramo afectado. Estos cortes se aplicarán de forma progresiva y por fases, con el fin de reducir las afecciones a la movilidad.

En cuanto a los peatones, el tránsito permanecerá habilitado en todo momento, aunque podría verse puntualmente alterado en aquellas zonas donde sea necesario intervenir en acometidas de vertido o en la reposición de servicios.