La SGAE ultima la venta del Cartuja Center por 30 millones de euros

Una operación que supondría la llegada a Sevilla de la considerada principal multinacional del mundo en el espectáculo y entretemimiento. La Sociedad General de Autores (SGAE), promotora y propietaria del Cartuja Center, estudia la oferta de compra que un gigante del espectáculo, la multinacional norteamericana Live Nation, ha realizado para hacerse con el teatro. La compañía ha puesto encima de la mesa más de 30 millones de euros, que le darían tres años de alquiler con opción a compra. Live Nation operaría junto con la agencia de publicidad Womack Comunication, con sede en Sevilla. La compañía, según sus cifras oficiales, produce más de 35.000 shows anuales para más de 2.300 artistas en el mundo, emite más de 500 millones de entradas, colabora con más de 1000 patrocinadores y gestiona las carreras de más de 500 artistas.[

La SGAE ha comunicado a la actual empresa adjudicataria, la entidad Eulen Cultura, del Grupo Eulen, que tiene derecho de adquisición preferente. Eulen gestiona con éxito el teatro, que ha ampliado significativamente el número de los espectáculos con gran aceptación entre el público, lo que ha convertido esta infraestructura en un gran atractivo para inversores y operadores del sector, como demuestra el caledario de eventos ofertados en los últimos años. El actual contrato de adjudicación está próximo a finalizar, motivo por el que la propiedad se ha abierto a otra ofertas. Eulen mantiene la opción legal de realizar una propuesta mejor y quedarse con la gestión, una posibilidad que debe concretarse en cuestión de "poco tiempo", según fuentes consultadas por este periódico.

Live Nation tiene una división en España y la sede social en California (Estados Unidos). Según expertos del sector, su interés en firme por un teatro que resultaría pequeño si se atiende a los grandes eventos que organiza, sería contar con una suerte de laboratorio en formato menor para probar otras fórmulas de negocio. Live Nation figura entre las grandes organizadoras de espectáculos en más de 30 países. Gestiona recintos, festivales y artistas en todo el mundo, con una especial expansión en Iberoamérica a través de adquisiciones estratégicas.

El auditorio principal del Cartuja Center tiene capacidad para 3.500 asistentes. Se caracteriza por su alta calidad acústica para todo tipo de espectáculos y eventos. Se inauguró el 8 de marzo de 2017 con el objetivo de convertirse en el espacio cultural, auditorio y espacios para concierto en Sevilla de referencia en España. En poco logró ser el más visitado en Sevilla de su categoría. En pocos años se ha demostrado el éxito de la iniciativa de ofrecer un espacio multidisciplinar que pueda acoger por igual conciertos, espectáculos, eventos, congresos y reuniones de empresa. La SGAE apostó muy fuerte al promover este teatro, con una inversión superior a los 50 millones de euros. Los planes de la sociedad no pasan hoy por mantener la propiedad de teatros ni recintos similares, sino por primar otros objetivos relacionados directamente con la defensa de los creadores.

Grupo Eulen se aproxima a los 60 años de historia, siempre enfocada a los servicios generales a empresas. Cuenta con más de 90.000 trabajadores en plantilla. En la actualidad gestiona recintos o auditorios como el Cartuja Center de Sevilla, el Teatro Ramos Carrión de Zamora, el Palacio Euskalduna Jauregia, el Auditorio y Palacio de Congresos Audiorama de Zaragoza, el Teatro Calderón de Valladolid, el Teatro Bretón de Logroño, el Palacio de exposiciones y congresos de Melilla y el Teatro Jofre, el auditorio y capilla del centro cultural Torrente Ballester de Ferrol.