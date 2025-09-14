Cortes de tráfico nocturnos este domingo en el Puente del Centenario por obras

El Puente del Centenario cerrará temporalmente al tráfico durante la noche de este domingo debido a los trabajos de sustitución de tirantes que se están llevando a cabo en esta infraestructura clave de la SE-30. Estas intervenciones, que incluyen la ampliación del tablero y el posterior desmontaje de elementos auxiliares, requieren restricciones de circulación para garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como la de los usuarios de la vía.

Las interrupciones afectarán a ambos sentidos de circulación entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30 desde las 22:00 horas del próximo día 14 hasta las 6:00 horas del lunes, día 15 de septiembre. Según ha comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se habilitarán diversos itinerarios alternativos para minimizar las molestias y mantener la fluidez del tráfico durante el periodo de afectación.

Rutas alternativas

Para los conductores que circulen en dirección Huelva, el tráfico procedente de la A-4 será desviado en la salida 549 hacia la SE-31, desde donde podrán volver a incorporarse a la SE-30 a la altura de la calle José Delgado Brackenbury. Los vehículos que lleguen desde la SE-40 por la zona de Dos Hermanas deberán seguir este mismo recorrido alternativo tras superar el cruce con la A-4.

Por otra parte, quienes circulen por la SE-30 en sentido ascendente tendrán que tomar obligatoriamente la salida 9 hacia la A-4 en dirección Cádiz, para posteriormente incorporarse a la SE-31 desde la salida 549 y continuar por el itinerario establecido.

En el caso de los desplazamientos en sentido Cádiz, los vehículos que transiten por la SE-30 serán desviados por la salida 12b hacia la SE-31, que conecta con el enlace de la SE-40, desde donde podrán acceder a todas las direcciones disponibles, incluida la posibilidad de reincorporarse a la propia SE-30.

Cierre total del canal de navegación

Además de las restricciones al tráfico rodado, el próximo día 14 se procederá al cierre completo del canal de navegación, impidiendo el paso a cualquier tipo de embarcación durante varias horas. Esta medida resulta imprescindible para garantizar la seguridad durante las operaciones más delicadas de la intervención.

Las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario representan una inversión significativa, contando con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros, según ha detallado el Ministerio. Este proyecto forma parte de las actuaciones de mantenimiento y mejora de una de las infraestructuras más importantes para la movilidad en el área metropolitana de Sevilla.