La criminalidad cayó en Sevilla un 22% en el primer trimestre de 2021

Las restricciones impuestas por las autoridades para frenar la expansión del coronavirus tuvieron un efecto secundario positivo, como es una reducción histórica de la criminalidad. Así lo demuestran los datos del primer trimestre de este 2021, un periodo en el que estuvo vigente el estado de alarma, se limitaron mucho los desplazamientos y se estableció un toque de queda. Todo esto hizo que la delincuencia cayera en Sevilla capital en torno al 22% en relación con el mismo periodo de 2020. En el caso de la provincia, la caída de los delitos y faltas fue del 15%. Ambos datos son mejores que los generales de Andalucía.

En Sevilla capital bajaron con fuerza casi todas las modalidades delictiva, según consta en el balance hecho público este miércoles por el Ministerio del Interior. Sólo hubo repuntes en tres tipos de delitos: los intentos de homicidio, las violaciones y el tráfico de drogas. Los robos experimentaron bruscas bajadas, en especial los cometidos en domicilios.

Evidentemente las estadísticas están muy marcadas por la pandemia del covid. El hecho de que durante el primer trimestre del año no se pudiera viajar hizo también que no hubiera muchos domicilios vacíos en la ciudad. Los ladrones de viviendas suelen entrar a robar cuando no hay moradores, de forma que en esta ocasión lo tenían más difícil para poder actuar. Esto hizo que los robos en domicilios hayan caído un 38%, mientras que el total de robos con fuerza (entre los que se incluyen también los cometidos en comercios y otras instalaciones) bajaron en total un 44%.

Lo mismo ocurre con otras modalidades delictivas. Las riñas tumultuarias y lesiones han caído en un 40%. La mayoría de las peleas se producen de madrugada y en muchas de ellas influye directamente el alcohol o las drogas. El hecho de no haber ocio nocturno durante meses ha repercutido directamente en que se haya pasado de las 62 reyertas registradas en los primeros tres meses de 2020 a las 37 del mismo periodo del año actual.

En el caso de los delitos contra la libertad sexual sucede algo parecido. Este tipo de hechos había subido mucho en los últimos años, sobre todo a raíz del efecto que provocó el caso de la Manada, que llevó a muchas mujeres a denunciar siempre que sufrían algún tipo de abuso. Sin embargo, con la pandemia se han reducido. Evidentemente, al haber menos salidas nocturnas, se han registrado menos casos. La caída es del 30%, y se ha pasado de 72 delitos a 50. Sin embargo, no todo han sido bajadas dentro de este apartado. Las violaciones han subido de 2 casos en 2020 a 4 en 2021.

El delito más común en Sevilla es, desde hace muchos años, el hurto. Sigue siéndolo, pero es otro de los tipos que sufre una gran caída en las estadísticas. Y también se debe al efecto de la pandemia, ya que la mayoría de las víctimas de los hurtos suelen ser turistas extranjeros. Al apenas haber turismo durante el primer trimestre del año, los carteristas se han tenido que reciclar. Los hurtos han bajado en un 31%, pasando de 3.822 casos a 2.629.

También caen mucho las sustracciones de vehículos, en torno al 35%. La mayoría de los vehículos que se roban en Sevilla son motos. La limitación de la movilidad y los cierres perimetrales también afectan a esta estadística.

Los delitos que suben son los homicidios en grado de tentativa, que pasan de 5 a 7. Es un 40%, pero son números muy pequeños para que se trate de una subida representativa. Sólo hubo un homicidio consumado, el de San Jerónimo, una cifra similar a la del año anterior.

Donde sí se puede hablar de gran repunte es en el capítulo del tráfico de drogas, que crece en un 86%, al pasar de 43 casos a 80. Esta subida se debe principalmente al auge del cultivo de marihuana, que ha colonizado determinados barrios de la ciudad como el Polígono Sur, Torreblanca, Palmete o Su Eminencia.