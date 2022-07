Los contratos del SAS este verano en Sevilla, un "brindis al sol" por la falta de sanitarios

La falta de sanitarios en Andalucía pone en jaque las contrataciones de verano. Así lo ha reconocido esta semana el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, y así lo vienen denunciando los sindicatos desde hace tiempo. Una realidad que los centros sanitarios empiezan a experimentar este viernes 1 de julio con la puesta en marcha del Plan de Vacaciones y que se mantendrá sin cambios durante los próximos dos meses y medio.

En este sentido, el Sector de Sanidad de CSIF Andalucía lamenta el plan de vacaciones de verano 2022 del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que por tercer año consecutivo estará condicionado por la evolución de la pandemia de Covid. Así, de los 18.000 contratos anunciados por el SAS para la asistencia sanitaria en verano en la comunidad -3.393 en la provincia de Sevilla- el sindicato considera que son "ficticios" y suponen un "brindis al sol" porque "la Administración sabe de más que no va a encontrar profesionales suficientes para ello".

"Muchos de esos contratos que se anuncian no se realizarán, bien por falta de profesionales como en el caso de médicos o enfermeras, bien porque se tratará contratos de muy poca duración o en lugares de difícil cobertura", señala al respecto el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela.

En este sentido, desde la central sindical consideran que "el SAS ha maltratado y no ha sabido fidelizar a este personal, que ahora se ha marchado de Andalucía y aquí nos encontramos con falta de profesionales para cubrir la asistencia sanitaria en los meses estivales".

CSIF insiste en la "paradoja" que supone el hecho de que "teníamos ya dentro de nuestro sistema a profesionales que, debido a la política de contratación en Andalucía, decidieron emigrar a otras comunidades autónomas en las que se les ofrecía mejores condiciones y mayor estabilidad, e incluso a otros países".

Por último, CSIF ha denunciado la falta de información a los representantes de los trabajadores sobre dicho plan de verano. "La información que ofrecen se basa en propuestas de contratación, no en contratación real e ignoramos si los datos ofrecidos por la Junta incluyen o no las interinidades o contratos de larga duración realizados en los últimos meses para cubrir puestos estructurales", concluyen fuentes sindicales.

Coinciden con esta crítica los sindicatos UGT y Satse. El primero acusa al SAS de "oscurantismo" y califica de "desastre" el plan de sustituciones en verano. "Es absolutamente lamentable y denigrante que no ofrezcan información al respecto y ello no es por otra cuestión más que por tapar la falta de sustituciones, la falta de capacidad para gestionar una bolsa paralizada y, sobre todo, la falta de contratos apetecibles que haga que nuestros profesionales no tengan que ir a otras comunidades ya no sólo buscando mejores condiciones retributivas y laborales sino o simplemente el tener un servicio donde poder trabajar durante un tiempo y no tener que cambiar de centro y de servicio cada mes o cada 15 días", denuncian desde UGT.

Esta situación, apuntan, va a provocar "multitud de problemas" por un "más que lamentable" plan de vacaciones que tiene tres puntos fundamentales, según apunta el sindicato. "El primero es no dar información sobre el mismo; el segundo es poner trabas para las vacaciones, licencias y permisos al personal; y el tercero es no ser capaces de dar la estabilidad a nuestros médicos y enfermeros que sí encuentran en otros servicios sanitarios", concluyen

Por su parte, desde el sindicato de enfermería, Satse, su delegada provincial en Sevilla, Reyes Zabala, califica, igualmente, de "lamentable" el plan de sustituciones del SAS para las vacaciones de verano. Falta de información, tarde y mal dada son las quejas fundamentales de la principal central sindical entre los enfermeros sevillanos. "Estamos muy preocupados ante un plan de vacaciones lamentable. Denunciamos la falta de transparencia, porque se pidió por escrito que nos dieran una información que, a día hoy, que empieza el plan de vacaciones, no se nos ha dado y apenas hemos recibido algunos datos escuetamente. No nos han querido dar los datos del cierre de camas, quirófanos y consultas externas y eso sólo significa una absoluta falta de transparencia", lamenta.