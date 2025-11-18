El CSIF amenaza con acciones legales si el Ayuntamiento de Sevilla impone horas extras a la Policía Local por el Plan de Navidad

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha anunciado este martes que emprenderá acciones judiciales contra el Ayuntamiento hispalense si la corporación municipal obliga, por decreto, a sus agentes a realizar servicios extraordinarios en el Plan de Navidad.

El anuncio se produjo en una concentración en Plaza Nueva. El delegado de CSIF, Santiago Raposo, criticó la falta de negociación: “no se puede traer a negociar un plan a dos semanas de que esté en marcha”. También reprochó al alcalde, José Luis Sanz, el incumplimiento de promesas clave y de gestión, como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prometida hace un año, que “no se ha producido”.

Asimismo, el sindicato ha denunciado que los agentes operan “desde el mes de mayo sin crédito presupuestario”, lo que significa que las horas extra carecían de fondos. Se prevé que un reconocimiento de crédito se apruebe en el Pleno de este jueves. CSIF insta al regidor a implementar un modelo policial acorde a las necesidades de la ciudad y que respete los derechos laborales.