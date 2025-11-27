CSIF cree que al alcalde de Sevilla le "puede la soberbia" en el conflicto de la Policía Local

El sindicato CSIF cree que al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "le puede la soberbia" en el conflicto de la Policía Local. Esta organización reaccionó así al anuncio de Sanz de activar el plan de emergencias para obligar a los agentes a trabajar en Navidad. "Hasta donde nos alcanza la memoria, el Ayuntamiento ha activado esta fase en dos ocasiones, primero con el covid y segundo con la tormenta Bernard. El alcalde de Sevilla comete un fraude de ley de libro porque la inauguración del alumbrado navideño o un partido de futbol no son emergencias sobrevenidas. Todos los eventos se pueden suspender o aplazar", indicó CSIF en una nota de prensa.

"El alcalde de Sevilla está mal asesorado o se cree muy listo. Ante una emergencia sabe que no vamos a fallar como ya lo hemos demostrado, y creemos que el as que esconde en la manga es ofrecer horas extras y/o pago de productividades como pasó precisamente en el covid o cuando nos azotó la borrasca Bernad", apunta el comunicado. "Él sabe que los policías no le vamos a cubrir los eventos de forma gratuita más allá de los policías que estén trabajando por turno, y seguro que algún iluminado le habrá aconsejado que vaya en esta línea".

"De esta manera él cree que se puede saltar a la intervención municipal y tener policías los fines de semana previos al plan de Navidad, creando una bolsa de voluntarios hasta llegar al 19 de diciembre y activar la fase más fuerte del plan. Lo estamos viendo venir, el alcalde va a ofrecer susto o muerte. Va a poner dinero encima de la mesa para cubrir los fines de semana y el puente, que es lo que a él le interesa y el resto que se lo coman como buenamente puedan los policías que estén trabajando de turno. Lo mismo que nos ofreció antes pero ahora de forma voluntaria", insiste el sindicato, cuyo delegado, Santiago Raposo, calificó de "engaño" las palabras del alcalde.

"No se nos puede olvidar lo que se tardó en cobrar el covid y los impedimentos que nos pusieron. Como tampoco se nos puede olvidar que si hay reparo suspensivo solo lo puede levantar el Pleno". Y si no se consigue en el Pleno queda la vía judicial. "Pero hoy al alcalde le ha podido la soberbia. Los policías no quieren el plan que usted propone porque no es serio. Usted solo pretende sacar adelante los eventos, lo demás le da igual. Le da igual la seguridad de los barrios los días entre semana, le da igual que no haya Policía Turística entre semana, usted lo quiere todo para usted y eso no es así", exponen los representantes del CSIF.

El sindicato recuerda que los policías tienen familias y también quieren disfrutar de estos días. "Y con el plan que usted pretendía era muy difícil conciliar vida laboral y familiar los días importantes de la Navidad. Por cierto, con su talante caciquil seguro que no estaría usted en ningún sindicato como afiliado. Alcalde, chulerías, las justas. Usted pretendía que cobráramos equis menos uno imponiéndonos un plan y por dignidad los policías preferimos cobrar equis menos cuatro y mantenernos firmes ante un alcalde caciquil", dice la organización, en referencia a unas palabras de Sanz en la rueda de prensa de este jueves, que dijo que si fuera afiliado a un sindicato, le preguntaría a sus representantes por qué no aceptaron el plan propuesto por el Consistorio.

CSIF recordó al alcalde que el Ayuntamiento se gastó 17 millones de euros en seis meses en concepto de productividades, por "no poner coto a los eventos" y culpó al regidor y a su equipo de esta situación. "Déjese de amenazas de abrir expedientes, y si lo hace, hágalo a ese mando policial que utiliza distintivos policiales en su vehículo particular para aparcar donde le da la gana", concluye el sindicato, que pide a Sanz que cese a todos los responsables de esta situación.